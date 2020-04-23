Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı iletti
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Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı iletti

Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı ilettiSofya, (DHA) ? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan koronavirüs salgını sebebiyle buruk geçicek.

23.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:35
Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı iletti

Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı iletti

Sofya, (DHA) ? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan koronavirüs salgını sebebiyle buruk geçicek. Bulgaristan'da 2020'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler kapsamında olduğu için kutlanmayacak. Bulgaristan'daki Türk çocukları salgına rağmen 23 Nisan çocuk bayramını kutladı evlerinden kutladı, bayram heyecanı görüntülerle paylaşıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök 23 Nisan mejaını DHA aracılığıyla Türk çocuklarına iletti.

Sofya'da yaşayan bir Bulgar kızı Dara, bugün tüm çocuklara 23 Nisan mesajını DHA aracılığıyla iletti. Dara, 'Ben Dara, 9 yaşındayım. Bulgaristan'dan. 100 yıl önce 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin atası (babası) Mustafa Kemal Atatürk çocuklar dünyanın geleceğidir, diyerek 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ilan etti. Ben ve benim arkadaşlarım, sizin çocuklarınız korkuların olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu ağır günlerin geçeceğine dair size umut ve inanç getiriyoruz, dünyadan bütün çocuklar yeniden gülecek, güneş altında oyunlarını oynayacak' dedi.

Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evden iletilse de, küçük ve büyük herkes bu günü sevgi mesajları göndermek için kullandı. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türkler de, çocuklarına anadilini öğretmeye, değerleri aşılamaya özen gösteriyor. Çoğu okullarda Türkçe eğitim almasa da, Türk çocukları anadilinde konuşuyor, okuyor ve şarkılar söylüyor.

ÇOCUKLARIN MESAJLARI

Bulgaristan'ın Kuzeydoğusunda Dobruca ovasında, Bezmer köyünden minik Eda ve ablası Damla Mithat, bu günde dünyadaki tüm çocukları selamladı. Eda ve Damla 'Biz Bulgaristan'daki tüm çocuklar da bu virüsün bitmesini ve iyi bayramlar yaşamayı diliyoruz. İyi Bayramlar çocuklar' dedi.

Bir başka Damla da 23 Nisan sevincini, Bulgaristan'ın Güneyinden Kırcaali'den paylaştı, 'Farklı ülkelerden olsak da, hep birlikteyiz. Bugün 23 Nisan çocuk bayramı. Yeniden sevinçle, umutla kutlayacağımız nice güzel bayramlara' mesajını iletti.

Başkent Sofya'dan 7 yaşındaki Hatice Yücesan da 23 Nisan'ı arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceyle geçiremese de, bir video ile günün önemini İsmail Hakkı SUNAT'ın 'Bizim Bayramımız' şiiriyle vurguladı.

Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinden birinci sınıf öğrencisi Güneş de, 23 Nisan bayramının heyecanı şiir söyleyerek, DHA aracılığıyla dünya çocuklarına gönderdi. Güneş, 'Bugün 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Tatlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi yine 23 Nisan. Süsleriz bir her yanı. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı, Yaşa 23 Nisan' dedi.

Rüzgar da seslendirmiş olduğu 23 Nisan şiiriyle, DHA Bulgaristan'ın 'Çocuk bayramı' manzarasına renk kattı. Rüzgar, 'Bugün 23 Nisan, Atatürk'ten armağan. Sevinelim coşalım, neşelenip taşalım. Kağıt fener yapalım, sınıflara asalım. Süsleyerek her yanı, Kutlayalım bayramı' dedi.

TÜRKİYE SOFYA BÜYÜKELÇİSİ AYLİN SEKİZKÖK MESAJI

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi, Aylin Sekizkök'ün himayesinde 23 Nisan'a özel internet üzerinden yarışma düzenlendi. Büyükelçi Aylin Sekizkök, '2020 yılı çok özel bir yıl bizim için. Çünkü Meclisimizin kuruluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Gönül isterdi ki bu özel günde sizinle beraber coşku içinde kutlayalım 23 Nisan'ı. Ancak koronavirüs adı altında bir salgın hastalık bütün dünyayı etkisi altına aldı ve bu salgınla mücadele etmenin en iyi yolu da hepimizin kendi evinde kalması' mesajını iletti.

Bulgaristan'daki Türk çocukları DHA aracılığıyla 23 Nisan mesajı iletti

Kaynak: DHA

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