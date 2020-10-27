Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Macron'a kınama

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobi ve Müslüman düşmanlığı söylemlerini kınayan bir basın bildirisi yayınladı.

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobi ve Müslüman düşmanlığı söylemlerini kınayan bir basın bildirisi yayınladı. Başmüftülük, bildiride, "Kamu iletişim araçlarında nefret ifadeleriyle düşmanlığı körüklemek, hakaret ve dini duygularla alay etmek 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlanamaz" denildi.

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm Müslümanları hedef alan ifadelerine yönelik kınama bildirisi yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Hz. Muhammed ile alay edici karikatürlerin yayınlanması, dünyadaki bütün Müslümanlara karşı hakarettir. Kamu iletişim araçlarında nefret ifadeleriyle düşmanlığı körüklemek, hakaret ve dini duygularla alay etmek 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlanamaz. İfade özgürlüğü İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları ve diğer anlaşmalarda yegane hak olmasına rağmen, bu uluslararası belgelerde 'farklı olanların haklarını ve itibarına saygı duymak' şartları da yer alıyor. Bulgaristan'da Müslüman topluluğu Emmanuel Macron başta olmak üzere, Fransa'daki siyasi liderlerin açıklamalarını dikkatle takip ediyor ve onları asla kabul edilemez olarak niteliyor. Bu söylemler inanç özgürlüğünü tehdit ediyor, Müslümanları marjinalleştiriyor ve toplumu cepheleştiriyor. Avrupa'da politikada rant kazanmak uğruna İslam düşmanlığı söylemlerinin yayıldığını görüyoruz. Bulgaristan Müslümanları adına Başmüftülük, Emmanuel Macron ve başka liderlerin İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemlerinden derin endişelerini ifade ediyor. AB içinde provokasyon yaratan mesajları ve düşmanca politikaları sert bir dille kınıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı