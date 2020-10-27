Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Macron'a kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Macron'a kınama

27.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:25
Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Macron'a kınama

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobi ve Müslüman düşmanlığı söylemlerini kınayan bir basın bildirisi yayınladı.

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobi ve Müslüman düşmanlığı söylemlerini kınayan bir basın bildirisi yayınladı. Başmüftülük, bildiride, "Kamu iletişim araçlarında nefret ifadeleriyle düşmanlığı körüklemek, hakaret ve dini duygularla alay etmek 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlanamaz" denildi.

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm Müslümanları hedef alan ifadelerine yönelik kınama bildirisi yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Hz. Muhammed ile alay edici karikatürlerin yayınlanması, dünyadaki bütün Müslümanlara karşı hakarettir. Kamu iletişim araçlarında nefret ifadeleriyle düşmanlığı körüklemek, hakaret ve dini duygularla alay etmek 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlanamaz. İfade özgürlüğü İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları ve diğer anlaşmalarda yegane hak olmasına rağmen, bu uluslararası belgelerde 'farklı olanların haklarını ve itibarına saygı duymak' şartları da yer alıyor. Bulgaristan'da Müslüman topluluğu Emmanuel Macron başta olmak üzere, Fransa'daki siyasi liderlerin açıklamalarını dikkatle takip ediyor ve onları asla kabul edilemez olarak niteliyor. Bu söylemler inanç özgürlüğünü tehdit ediyor, Müslümanları marjinalleştiriyor ve toplumu cepheleştiriyor. Avrupa'da politikada rant kazanmak uğruna İslam düşmanlığı söylemlerinin yayıldığını görüyoruz. Bulgaristan Müslümanları adına Başmüftülük, Emmanuel Macron ve başka liderlerin İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemlerinden derin endişelerini ifade ediyor. AB içinde provokasyon yaratan mesajları ve düşmanca politikaları sert bir dille kınıyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Fransa Yangın Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Macron'a kınama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 19:38:33. #1.15#
title