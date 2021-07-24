Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla gündem oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın bu kez derin dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kırmızı elbisesiyle poz veren Aydın'ın fit görüntüsü dikkat çekti.

Sunucu Buket Aydın, bu kez Emir Sarıgül ilişkisiyle değil sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Son olarak Haber Global'de program yapan Aydın, tatil için Bodrum'u seçti. Gümüşlük'te bir mekana giden sunucu, çektirdiği fotoğraflarla göz kamaştırdı.

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Derin göğüs dekolteli kırmızı elbise giyen Aydın'ın güzelliği ve fit vücudu dikkat çekti. Hikayesinden peş peşe pozlarını paylaşan ünlü sunucu Aydın, son zamanlarda daha çok özel hayatıyla gündeme geliyordu.

Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi

EMİR SARIGÜL İLE BARIŞMIŞLARDI

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülenmişti.

Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla gündem oldu

Kaynak: Snob Magazin

Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Kadir Doğulu Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuyla gündem oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 00:39:39. #1.13#

title