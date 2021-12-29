Bugün hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var, televizyonda neler var?

Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Aralık yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 29 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Aralık Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

29 ARALIK ÇARŞAMBA TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Salako (Yerli Sinema)

23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

01:30 Üç Kuruş

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Doktor Civanım (Yerli Sinema)

22:00 Mahkum

00:45 Doktor Civanım (Yerli Sinema)

02:45 Yasak Elma

05:00 Kefaret

06:00 Kadın

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Maria İle Mustafa

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:40 Seneye Bu Zamanlar

00:00 Görevimiz Tehlike 2 (Yabancı Sinema)

04:30 112 Acil Çağrı

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