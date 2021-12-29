Bugün hangi diziler var? 29 Aralık yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var, televizyonda neler var?
TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Aralık Çarşamba günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 29 Aralık Çarşamba TV yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Aralık yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 29 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Aralık Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
- 21:45 Salako (Yerli Sinema)
- 23:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
- 01:30 Üç Kuruş
- 04:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Doktor Civanım (Yerli Sinema)
- 22:00 Mahkum
- 00:45 Doktor Civanım (Yerli Sinema)
- 02:45 Yasak Elma
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Maria İle Mustafa
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi Tekrar
- 15.45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
- 23:45 Camdaki Kız
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Küçük Ağa
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 00:15 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
- 13:10 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:40 Seneye Bu Zamanlar
- 00:00 Görevimiz Tehlike 2 (Yabancı Sinema)
- 04:30 112 Acil Çağrı
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