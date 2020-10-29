Bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün ilan edildi?
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün ilan edildi?

29.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:50
Bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün ilan edildi?

Bugün Cumhuriyet'in 97. yılı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Peki Cumhuriyet'in 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet hangi gün, saat ilan edildi? Nere ilan edildi? Tüm cevaplar haberimizde.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Vatandaşlar bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı ve 100. yılı hangi senede olacak onu merak ediyor. Peki Cumhuriyet ne zaman, nerede ve saat kaçta ilan edildi? Hangi gün ilan edildi?

CUMHURİYETİN İLANI NEDİR?

Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.

Daha geniş anlamıyla cumhuriyetin ilanı; Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk devriminin bir parçasıdır, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

Bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün ilan edildi?

CUMHURİYET NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'da ilan edilmiştir. Tarihçiler tarafından, Cumhuriyet'in yaklaşık 20:30 saatlerinde ilan edildiği söylenilmektedir.

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi : 29 Ekim 1923

Cumhuriyet nerede ilan edildi : TBMM, ANKARA

Cumhuriyet saat kaçta ilan edildi : 20.30 (yaklaşık)

Cumhuriyet hangi gün ilan edildi : Pazartesi

Bugün Cumhuriyetin kaçıncı yılı? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman? Cumhuriyet ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün ilan edildi?

CUMHURİYET HANGİ GÜN İLAN EDİLMİŞTİR?

Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde Pazartesi günü ilan edilmiştir.

BUGÜN CUMHURİYETİN KAÇINCI YILI?

Bugün 29 Ekim 2020, Cumhuriyetin 97. yılıdır.

CUMHURİYETİN 100. YILI NE ZAMAN?

Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde kutlanacaktır. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Haliyle 100 yıl sonra 2023 tarihine denk gelmektedir.

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