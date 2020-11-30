Bugün (30 Kasım) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 30 Kasım 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

30 KASIM 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 17°C

İSTANBUL °C, 14°C



KIRKLARELİ °C, 12°C



KOCAELİ °C, 17°C



AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

İZMİR °C, 16°C



MANİSA °C, 16°C



MUĞLA °C, 13°C



ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 18°C



HATAY °C, 17°C



ISPARTA °C, 10°C



ANKARA °C, 11°C

ÇANKIRI °C, 9°C



ESKİŞEHİR °C, 10°C



KONYA °C, 9°C



BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 15°C



SİNOP °C, 16°C



ZONGULDAK °C, 15°C



AMASYA °C, 12°C

RİZE °C, 16°C



SAMSUN °C, 18°C



TRABZON °C, 16°C



ERZURUM °C, 7°C

HAKKÂRİ °C, 6°C



KARS °C, 6°C



VAN °C, 9°C



DİYARBAKIR °C, 14°C

GAZİANTEP °C, 14°C



SİİRT °C, 13°C



ŞANLIURFA °C, 16°C

30 KASIM 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu, Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (40-70 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

30 KASIM 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

30 KASIM 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, Aydın'ın batı ve İzmir'in güneybatı kesimleri sağanak yağışlı, Balıkesir merkez ve kuzey kesimleri ile Çanakkale il geneli yağmurlu olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

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