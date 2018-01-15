Budapeşte Büyükelçisi Oktay Güven Mektubunu Macaristan Cumhurbaşkanı'na Sundu

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi olarak göreve atanan Ahmet Akif Oktay, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'e güven mektubunu sundu.

1 Ocak 2018 yılı itibarı ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi olarak göreve atanan Ahmet Akif Oktay, başkent Budapeşte'deki Budin Kalesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından kabul edilen Büyükelçi Oktay, güven mektubunu Ader'e sundu. Macaristan Cumhurbaşkanı Ader tarafından oldukça sıcak ve dostane bir şekilde karşılanan Büyükelçi Oktay, daha sonra Budapeşte Kahramanlar Meydanı'na geçti ve buradaki Meçhul Asker anıtına askeri tören eşliğinde çelenk koydu.

Yapılan askeri törenin ardından İHA muhabirine konuşan Büyükelçi Oktay, bugün itibarı ile resmen Macaristan'daki görevinin başlamış olduğunu belirterek, "Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin öncelikle bunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz önce güven mektubunu sundum. Bize büyük bir hüsnü kabul gösterdi teşekkür ediyorum. Daha sonra oldukça verimli bir görüşme yaptık. Bu akşam kendilerinin de bir daveti olacak belki orada devam ettirme imkanımız olacak. Fakat geldiğimden beri Macar halkından, bütün yetkililerden gördüğüm dostluk ve hüsnü kabulden çok etkilendim. Burası çok güzel bir ülke, Türkiye'yi burada temsil etmekten büyük onur duyuyorum. İnşallah hep birlikte resmi kuruluşlarımızla birlikte güzel şeylere imza atacağız ve Türk-Macar dostluğunu işbirliğini çok daha yukarı yerlere taşıyacağız" dedi. - BUDAPEŞTE