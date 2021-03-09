Bu yumurtayı görenler şaşırıyor
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Bu yumurtayı görenler şaşırıyor

09.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:52
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Ahmet Soluğan'ın çiftliğinde üretilen mavi renkli yumurtaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Ahmet Soluğan'ın çiftliğinde üretilen mavi renkli yumurtaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Korona virüs nedeniyle Antalya'dan gelerek memleketi Osmancık'a yerleşen Ahmet Soluğan, 100 bin liralık yatırım yaparak köyüne hindi çiftliği kurdu. Soluğan'ın çiftliğinde yetiştirdiği Ameraucana cinsi tavuklar ile mavi renkli yumurta elde ediliyor. İlk defa mavi yumurta görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Açık mavi renkli kabuğa sahip olan yumurtaların Osmancık'ta pek bilinmediğini belirten Soluğan; "Bu yumurtaların vitamin ve kalori değerleri diğer yumurtalara oranla daha yüksek. Çok faydalı bir yumurta ancak Osmancık'ta pek bileni yok. Biz de pazarlayamıyoruz, kendimiz yiyoruz. Pazarlamış olabilsek tanesi 20 ile 30 lira arası satılıyor" dedi. - ÇORUM

Bu yumurtayı görenler şaşırıyor
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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