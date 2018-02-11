Bu Uyarı Hem Hastalara Hem Doktorlara

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bilinçsiz ve artan antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterilerin direnç kazandığını belirterek doktorları ve hastaları antibiyotik ilaçlar hususunda uyardı. Mardin'de düzenlenen 1'inci Güneydoğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu'na katılan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, antibiyotik kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Son yıllarda dirençli bakterilerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Yalçın, "Elimizdeki antibiyotikleri akılcı bir şekilde kullanmadığımız için biz yoğun bakımda dirençli bakterilerle karşı karşıya kalıyoruz. Dirençli bakterilerin getirdiği sorunlar artıyor. Elimizdeki antibiyotik seçenekleri çok azaldı. Bu nedenle bizlerin bu seçenekleri makul ve mantıklı olarak kullanmamız lazım. Bunun için enfeksiyon kontrol önlemlerine çok ciddi bir şekilde önem vermeliyiz. Bunda da enfeksiyon kontrol hemşireliğine çok önemli görevler düşüyor" dedi.

"LÜTFEN GEREKSİZ YERE ANTİBİYOTİK KULLANMAYALIM"

Enfeksiyon hastalıklarına çok sayıda bakteri, virüs ve mantarın yol açabildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Dolayısı ile onlarda canlı birer unsur. Onlarda insanlarla birlikte hayatta kalabilmek için her türlü mücadeleyi gerçekleştiriyor. Dolayısı ile bir canlı ile birlikte mücadele etmek daha farklı bir husus. Antibiyotik verirken arkadaşlarıma bir kez daha düşünün diyorum. Günümüzde çok yoğun antibiyotik kullanımı var. Bunun için çok hızlı ve basit gerçekleştirilen testler var. Bir kişide bakteriyel enfeksiyon olup olmadığını çok kısa sürede tanımlayabiliyoruz. Lütfen gereksiz yere antibiyotik kullanmayalım. Kullandığımız her antibiyotik bakterilerin bu antibiyotikleri tanıyıp, farklı mekanizmalar ile hayatta kalabilmek için bize karşı mücadele ediyor. Giderek artan dirençli bakteri enfeksiyonları ve yeni antibiyotiklerin geliştirilememesi nedeni ile ya da geliştirilmesindeki zorluklar nedeni ile gelecekte çaresiz kalabiliriz."

(Beril Solmuşgül - Murat Akgül/İHA)