Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor
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Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda el emeğiyle üretilen gıda ve çeyizlik eşyalar satışa sunuluyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda el emeğiyle üretilen gıda ve çeyizlik eşyalar satışa sunuluyor.

Tarihi Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan ahşap kamelyalarda ürünlerini satan kadınlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları el emeklerini pazar sayesinde hem daha çok kişiye ulaştırıyor hem de ev bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kadın İş Birliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ile Talas Tanıtım, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa kurulan Maharetli Eller Kadın Üretim Kooperatifi pazarında tezgah açmak isteyen kadın üretici sayısı her geçen gün artıyor.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, AA muhabirine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın destekleriyle Harman Mahallesi Meydanı'ndaki pazar yerini kullandıklarını, her ayın birinci ve üçüncü pazarı kadın üreticilerin burada tezgah açtığını söyledi.

Birçok kadının hem ev ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sunduğunu anlatan Karaoğlu, "Burada kadınlar hiçbir aracı olmadan ürünlerini satıyorlar. Herkes çok mutlu. Ürünler çok kaliteli." diye konuştu.

"Talep o kadar çoğaldı ki belediye ilave kamelyalar yaptı"

Talas Maharetli Eller Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin de kooperatifi 2020 yılında kurduklarını, 16 ortakları bulunduğunu belirtti.

İlk önce kadın üretici pazarı kurduklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Talas Belediyesinin bize sağladığı bu alanı hem tarihi dokusu hem de otantik yapısından dolayı çok beğendik. İlk önce 33 kamelya vardı, 52 kadın girişimci ilk pazarımızı açtık.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bizi çok destekledi. Talep o kadar çoğaldı ki belediye ilave kamelyalar yaptı, şu anda 51 kamelya var. Her kamelyayı iki üretici kadın kullanıyor. Bir ara sayımız 88 üretici kadına çıktı, şu an 60 üretici kadınız. Her gün müracaat alıyoruz.

Kadınların evlerinde ürettiği gıdadan el sanatına, el örgüsünden dönüşüm ürünlerine kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Evde ev eksenli üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini sergiliyoruz, satıyoruz."

Girişimci kadınlardan Zeynep Bilgin de el kesmesi makarna, doğal reçel gibi lezzetleri satışa sunduğunu dile getirdi.

Feyziye Eroğlu da kız kardeşiyle evde yakma tekniğiyle havlu ve kokteyl peçetesi tasarladıklarını, bunları pazar sayesinde satışa sunduklarını ifade etti.

Pazara ilginin güzel olduğunu anlatan Eroğlu, "Kadın üreticilerin bir arada olması çok güzel. Talas Belediyesi de kadın dernekleri de bize büyük destek veriyor. Birlik ve beraberlik, komşuluk ortamı çok güzel." dedi.

Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor
Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor
Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor
Bu pazarda sadece kadınların el emekleri satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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