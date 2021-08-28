Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor
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Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor Adana'nın Kozan ilçesinde 30 santim genişliğindeki kapıdan girilebilen kafenin bütün aksesuarları geri dönüştürülen atık malzemelerden oluşuyor Bu kafeye çocuklar 18 yaş kuralından, kilolular da 30 santimlik kapıdan geçemediği için giremiyor Bu...

Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 santim genişliğindeki kapıdan girilebilen kafenin bütün aksesuarları geri dönüştürülen atık malzemelerden oluşuyor

Bu kafeye çocuklar 18 yaş kuralından, kilolular da 30 santimlik kapıdan geçemediği için giremiyor

Bu kafeye girmek için zayıflamak gerekiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde faaliyet gösteren sanat kafe, görenleri şaşırtıyor. Sadece 30 santim genişliğindeki bir kapıdan girilebilen kafeye kilolular ve çocuklar giremiyor. Kafede bulunan bütün aksesuarlar ise geri dönüştürülecek kazanılar malzemelerden oluşuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa mahallesi Orhan Sokak'ta bulunan kafeyi gören bir kez daha bakıyor. 30 cm'lik kapıdan içeri girebilenlerin ve 18 yaş altındakilere yasak olan kafede atık olan her şey geri dönüştürülerek sanata dönüşmüş durumda.

Asırlık zeytin ağacı gölgesinde lastikler, hortumlar, çizmeler, kapaklar, antika ürünler, cam şişeler ve taşlar, eski kasetler, kurumuş deniz kabukları, deterjan kutuları ve cam kırıkları, solmuş yaprakların sanata dönüştüğü kafe de 60'ın üzerindeki kaktüs bitkisi de geri dönüştürülen ürünlerin içinde sergileniyor.

12 yaşındaki çocukluk hayallerini gerçekleştiren İlhami Durak (46), aile yadigarı evin bodrum katını geri dönüştürdüğü atık ürünlerden sanat atölyesine çevirince adeta ziyaretçi akına uğradığını söyledi. Bahçesine sadece 35 kişinin girebildiği ama kapısından herkesin geçemediği kafenin sıradışı bahçe dekorasyonu müşterilerinin yoğun ilgisini görüyor.

Asıl işi aşçılık olan ve tatil yöresinde pandemi öncesi turizmle uğraşan İlhami Durak, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve çok fazla soru sormaları yüzünden bazen bunaldığını ifade ederek, "Tapan Paşalı köyündeyim. Doğma büyüme kozanda oturuyorum. Burası hem ev hem kafe. Burada her şey tıkış tıkış. Bu benim çocukluk hayalim. Uğraşınca sabırla yaptım. Normalde burası evde şark köşesiydi. Burada sinek kanadını bile değerlendiriyorum. Önemli olanda bunu sevmek. Deterjan kapları çöpe giden malzemeyi atmayıp geri dönüştürmek. Kapının özelliği bu herkes giremiyor. Kilolular giremiyor. Kiloluların sağlıklı olması için giren giriyor giremeyen zayıflayıp girecek. Yıllar önce ilham geldi yapmaya başladım. Burada biraz çocuklara karşıyız. Buraya gelenler kimseyi rahatsız etmeden dinlenmeli. Normal bir kafeye gidiyor gibi geliyor ama görünce şaşırıyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Tek sorun çok soru sormaları. Bu da bunaltıyor. Kırık aynayı bile bunu nasıl yaptın diyorlar. Nasıl yapayım, kırdım, yapıştırdım boyadım. Ben burayı elimden geldikçe sürdürmeye çalışacağım" dedi.

Ziyaretçilerden Faruk Yiğenoğlu da ilginç bir kafe olduğunu ifade ederek, "İçeri girmenin mutluluğunu yaşadım. Burada her yere bakınca bin tane şey görebiliyorsunuz. Kozan için ilginç ve güzel olmuş" dedi.

Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor
Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor
Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor
Bu kafeye 18 yaş altı ve kilolular giremiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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