Bu iOS 14 Özelliği Apple Çalışanlarına Özel Olabilir
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Bu iOS 14 Özelliği Apple Çalışanlarına Özel Olabilir

Apple WWDC 2020 etkinliği yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. iPhone 6s ve daha yeni modellere gelecek iOS 14 de bu etkinlikte tanıtılacak.

Bu iOS 14 Özelliği Apple Çalışanlarına Özel Olabilir
15.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:52

Apple WWDC 2020 etkinliği yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. iPhone 6s ve daha yeni modellere gelecek iOS 14 de bu etkinlikte tanıtılacak. iOS 14 özellikleri de yavaş yavaş açığa çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan iPhone'da arama kaydetme, iOS 14 özelliklerinden biri olacak ancak bunun Apple çalışanlarına özel sunulacağı konuşuluyor. iPhone arama kaydı özelliği hakkında detaylar haberimizde.

iPhone Arama Kaydı Özelliği Kullanılmayabilir!

Hiç şüphesiz ki, 22 Haziran'da dijital ortamda gerçekleşecek Apple Geliştiriciler Konferansı'na damgası iOS 14 damgasını vuracak. Çok eski iPhone modellerine gelecek olması açısından sabırsızlıkla beklenen iOS 14 güncellemesi yenilikleri etkinliğe haftalar öncesinden konuşulmaya başladı. iPhone'larda arama kaydı, beklenen özelliklerden biri ancak iOS 14'ün erken dahili yapısına erişim sağlamayı başaran 9to5Mac'e göre iOS 14'ün bu özelliği Apple çalışanlara özel olacak, son kullanıcılar faydalanamayacak. Apple'ın "Ayrıca ses kaydı açıkken bu cihazı başka bir kişinin kullanmasına izin vermeyeceğinizi de kabul etmiş olursunuz." uyarısı, 9to5Mac'in bu kanıya varmasına sebebiyet vermiş.

iOS'un herkese açık olmayan dahili sürümlerindeki ayarlar, Apple mühendislerine farklı kullanım senaryolarını simüle etme ve sonuçları farklı etkin seçeneklerle karşılaştırma imkanı veriyor. Bu seçenekler iOS kodunda genellikle "AppleInternal" olarak geçiyor, bazı insanlar da bunları normal iOS özelliği zannediyor.

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

iOS 14 özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler 22 Haziran akşamı Apple.com, Apple geliştiriciler sitesi, Apple developer uygulaması, Apple TV ve YouTube üzerinden takip edilebilecek WWDC 2020 etkinliğinde gösterilecek. iOS 14 beta (muhtemelen developer/geliştiricilere özel sürüm) etkinlikten sonra dağıtılacak. iOS 14 güncellemesini alacak telefonlar şu şekilde:

iOS 14 Alacak Modeller

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Nesil)

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPod Touch (7. Nesil)

Kaynak: Tamindir

Manşet

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