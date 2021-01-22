Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
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Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

22.01.2021 14:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:07
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı. 33 yaşındaki sporcu değişimiyle dikkat çekti.

Fenomen yarışma programı Survivor'da ismini tüm Türkiye'ye duyuran Sabriye Şengül, Star TV'deki 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında katılan Sabriye, yarışmada adından sıkça söz ettirmişti. Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali görenleri hayrete düşürdü.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki dikkat çeken değişiklik akıllara estetik sorularını getirdi.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

Sabriye'nin bu pozu, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti. Şengül, "Bu fotoğrafı paylaştığımda beni 'Hızlı ve Öfkeli'deki kadına benzemiştiniz. Benim favori filmim de o" yorumuyla yeniden yayınladı.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

HER FIRSATTA SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım."

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

"Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

Sabriye Şengül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Survivor'daki halinden neredeyse eser kalmayan Sabriye, vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı dövmelerle de dikkat çekiyor.

Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Bu halinde eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Haber Yorumları (5)
YELLOW ROSE: taş gibi mubarek dokunduğun yerden ses gelir
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ADIMI YAZDIM: YEMİNLE BENİM AKLIMA GELDİ . BU KIZDA IŞIK VAR DİYE. . . ANLAMIŞTIM ZATEN. . . BEN SANATTAN DAN ANLARIM. . .
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216: MAŞŞLAH KIZIMIZA ALLAH YARDIMCIN OLSIUN
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500
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