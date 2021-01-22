Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı

Fenomen yarışma programı Survivor'da ismini tüm Türkiye'ye duyuran Sabriye Şengül, Star TV'deki 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında katılan Sabriye, yarışmada adından sıkça söz ettirmişti. Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali görenleri hayrete düşürdü.

Yüzündeki dikkat çeken değişiklik akıllara estetik sorularını getirdi.

Sabriye'nin bu pozu, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti. Şengül, "Bu fotoğrafı paylaştığımda beni 'Hızlı ve Öfkeli'deki kadına benzemiştiniz. Benim favori filmim de o" yorumuyla yeniden yayınladı.

HER FIRSATTA SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım."

"Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.

Sabriye Şengül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Survivor'daki halinden neredeyse eser kalmayan Sabriye, vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı dövmelerle de dikkat çekiyor.