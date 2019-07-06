Bu Hafta Yayınlanan Kısa Süreliğine Ücretsiz 9 Android Oyun

Yaz tatilinde telefonda oynayacak oyun arayanlar için adeta ilaç gibi gelecek 9 ücretsiz Android oyunla karşınızdayız. Listemizdeki oyunların bu hafta yayınlanması sebebiyle kısa süreliğine ücretsiz olduklarını ve oyunları indirmek isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini belirterek vakit kaybetmeden hemen listemize geçelim.

1. Lego Tower

NimbleBit tarafından geliştirilen oyunda size ait olan gökdeleninize yeni katlar inşa ediyorsunuz ve bunları restoran, daire, müze, spor salonu gibi mekânlara çeviriyorsunuz. Oyunda LEGO figürleri ile bu mekânları işletip para kazanamaya başlıyorsunuz.

2. Heroic-Magic Duel

Heyecan arayan ve rekabeti sevenler için strateji odaklı bir PvP oyunu olan Heroic, farklı karakterlerle farklı arenalarda savaştığınız ve topladığınız puanlarla karakterini geliştirebildiğiniz bir oyun.

3. Chess Rush

Tencent tarafından geliştirilen oyun, yeni bir Auto Chess versiyonu olarak kaşımıza çıkıyor ve 8 kişilik kısa mücadeleler içeriyor. 50'den fazla karakterin olduğu ve galibiyet alarak seviyeni yükseltebileceğiniz oyunda satın alma işlemleri oyun içindeki dengeyi bozmayacak düzeyde. Şirketin yaptığı açıklamaya göre satın almalar sadece kozmetik yenilikler getirecek.

4. TEPPEN

TEPPEN, komuta edebildiğimiz kartlara sahip olduğumuz ve bu kartlarla savaşabildiğimiz bir kart oyunu. Grafik açısından diğer kart oyunlarına göre üstünlük sağlayan oyunda oldukça güzel kartların olduğunu söyleyelim.

5. Wonderpants : Rocky Rumble

Makas İmparatorluğu tarafından çalınan Wonderpants'ı arayışa koyulan Boulder ve yardımcısı Pebble'a yardım ettiğiniz oyunda, Makas İmparatorluğu'nun askerlerini kovalıyor ve kaçırdıkları Wonderplants'ı geri almaya çalışıyorsunuz.

6. Walk Master

Bugüne kadarki en eğlenceli ve en zorlu yürüyüş simülatörü Walk Master'da macera dolu bir yürüyüşe hazırlanın. Ormanda ve tarlada beceri, dikkat ve zamanlamayı iyi kullanarak yürümeye çalıştığınız oyunda türlü çılgınlıklar da yapmak mümkün.

7. Alchemy War: Clash of Magic

Klanlarınızı ve krallıklarınızı kurduğunuz ve diğer krallıklarla savaşabildiğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Alchemy War: Clash of Magic, strateji oyunu sevenlerin kesinlikle incelemesi gereken mobil oyunlardan birisi.

8.Brave Conquest

Eğlenceli bir strateji oyunu olan Brave Conquest, krallığını kurabildiğin ve düşmanlara karşı her türlü taktiği yapıp kendini savunduğun bir oyun. Tahta yükselmek için çaba sarf edeceğiniz oyun, henüz oynanabilir durumda değil ama Google Play üzerinden ön kayıt oluşturabilirsiniz.

9. Something Eerie

Bir kasabada geçen ve altı farklı senaryo barındıran oyun, çocukların karar verme becerilerini geliştirmek için etkili bir oyun olarak piyasaya çıktı. İnteraktif bir hikâye deneyimi sunan oyunda senaryoya yön vermek tamamen sizin elinizde.

Bu hafta çıkan ücretsiz Android oyunları listemizin sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz oyunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.