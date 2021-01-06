Bu hafta sonu yasak var mı? Kısıtlamalar devam edecek mi? 9 Ocak hafta sonu yasak saatleri

Koronavirüs nedeniyle alınan yasak kararları sonrası hafta sonu yasak saatlerine yapılan düzenlemeler merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni haberlerin çıkıp çıkmadığı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? Kısıtlamalar devam edecek mi?

Hafta sonuna kısa bir süre kala sokağa çıkma yasağı sorularıgündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşında koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaç hafta daha devam edecek? Bu hafta sonu yasak var mı? Kısıtlamalar devam edecek mi?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar yaklaşık 1 aydır hafta sonları uygulanıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu da 8 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 11 Ocak Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT ETMEK YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.

İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, hafta sonu yasakları kalkmadı. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.

BU HAFTA SONU (9-10 OCAK) YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.