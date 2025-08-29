Bu hafta sonu hava nasıl olacak? 30-31 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahmin raporuna göre, yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, birçok bölgede sıcak ve açık bir hava etkili olacak. 30-31 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak sorusu, tatil planı yapanlar ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre, özellikle kuzeydoğu bölgeler ile Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağış görülecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl seyredecek? İşte detaylar...

BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 30-31 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Osmaniye çevresi, Hatay kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

30 Ağustos Cumartesi hava durumu

Bunun dışında kalan bölgelerde 30-31 Ağustos hafta sonu hava nasıl olacak diye merak edenler için güzel haber var. Ülkenin büyük bir kısmında hava az bulutlu ve açık olacak. Güneşli hava, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hafta sonu boyunca etkisini gösterecek.

31 Ağustos Pazar hava durumu

İstanbul'da 30-31 Ağustos tarihlerinde hava sıcaklığı 29-35°C arasında değişecek. Parçalı bulutlu ancak çoğunlukla açık bir hava bekleniyor. Ankara'da ise gökyüzü açık ve güneşli olacak; sıcaklıklar 34-35°C seviyelerinde olacak. İzmir'de ise puslu güneş etkili; sıcaklık 33-35°C arasında seyredecek.