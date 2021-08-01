Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye orman yangınları nedeniyle zor günler yaşarken, yangınların etkili olduğu ilçelerimiz arasında yer alan Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali, görenlerin içini acıttı.

Türkiye, günlerden bu yana devam eden orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkisini gösteren orman yangınları, daha sonra diğer illerimizde etkili olmaya başladı. Özellikle Bodrum'da dün çıkan yangın ve Marmaris'te devam eden yangınlar nedeniyle büyük bir alan zarar gördü. Bodrum'da Aşağı Mazı ve Çökertme'ye kadar inen yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Marmaris Selimiye'deki yangına da helikopterle müdahale edildi.

ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİ

Sosyal medyada Marmaris ile ilgili paylaşılan bir video ise görenlerin içini acıttı. Videoda, Marmaris'in yangın çıkmadan önceki tarih olan 28 Temmuz ile bugünkü hali arasındaki değişim gözler önüne serildi. Yangından sonra Marmaris'teki ormanlık alanın ciddi oranda zarar gördüğü ve denizin de yeşil dengesinin bozulması nedeniyle manzarasının değiştiği görüldü.

Videoyu izleyen çok sayıda vatandaş, "Vah vah, güzel doğal güzellik ne hale geldi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 21:54:29. #1.15#

title