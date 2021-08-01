Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali

Türkiye orman yangınları nedeniyle zor günler yaşarken, yangınların etkili olduğu ilçelerimiz arasında yer alan Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali, görenlerin içini acıttı.

Türkiye, günlerden bu yana devam eden orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkisini gösteren orman yangınları, daha sonra diğer illerimizde etkili olmaya başladı. Özellikle Bodrum'da dün çıkan yangın ve Marmaris'te devam eden yangınlar nedeniyle büyük bir alan zarar gördü. Bodrum'da Aşağı Mazı ve Çökertme'ye kadar inen yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Marmaris Selimiye'deki yangına da helikopterle müdahale edildi.

ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİ

Sosyal medyada Marmaris ile ilgili paylaşılan bir video ise görenlerin içini acıttı. Videoda, Marmaris'in yangın çıkmadan önceki tarih olan 28 Temmuz ile bugünkü hali arasındaki değişim gözler önüne serildi. Yangından sonra Marmaris'teki ormanlık alanın ciddi oranda zarar gördüğü ve denizin de yeşil dengesinin bozulması nedeniyle manzarasının değiştiği görüldü.

Videoyu izleyen çok sayıda vatandaş, "Vah vah, güzel doğal güzellik ne hale geldi" şeklinde yorumlarda bulundu.