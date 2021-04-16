Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı
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Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı

İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER - Haberler | Güncel

Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kars'ta yaşayan öğrencilerin isteğini kırmadı Kars'ta görev yapan Bursalı ilkokul öğretmeninin isteğini kırmayan Bursa Büyükşehir Belediye...

Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kars'ta yaşayan öğrencilerin isteğini kırmadı

BURSA - Kars'ta görev yapan Bursalı ilkokul öğretmeninin isteğini kırmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köy okuluna oyun parkı yaptırdı. İlk kez oyun parkı gören çocuklar sabahtan akşama kadar doyasıya eğlendi.

Sosyal medya platformu üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüntülü görüşen Bursalı İlkokul öğretmeni İhsan Kartoğlu, Başkan Aktaş'tan görev yaptığı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu Köyü İlkokulunda okuyan 8 öğrencisinin oyun gurubu istediğini dile getirdi.

Başkan Aktaş, o görüşmede söz verdi ve 'İhsan hocam hiç şüpheniz olmasın, bizzat montajına ekip de yollayacağım. Sen merak etme' demesinin ardından sözünü tuttu. Başkan Aktaş'ın ekipleri Okçuoğlu Köyü İlkokulu bahçesine parkı monte etti.

Bursalı öğretmen İhsan Kartoğlu da görüntü çekip "Bu çocukların çoğu ilk defa bugün parka gitti. Sabahtan akşama kadar durmadan, sıkılmadan, yorulmadan oynadılar. Biz öğretmeniz. Tek görevimiz ders anlatmak değil. Öğrencilerimizin bir gülüşü için yapamayacağımız şey yok. Bu da ispatı...Oyun parkı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a köyümüz, okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." diyerek çocukların mutluluğunu ve teşekkürlerini Bursalılarla paylaştı.

Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı
Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı
Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı
Bu çocukların yüzlerinin gülmesi her şeye değer... Bursalı öğretmen istedi, Alinur Başkan yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

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