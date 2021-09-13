Bu caminin dünyada bir benzeri yok

Yaklaşık 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimarisi ve gizemlerle dolu 10 binden fazla farklı işlemesi ile görenleri kendine hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulucami ve Darüşşifası birçok yönü ile ilk olma özelliğinin yanında, üzerindeki gizemli işlemelerle kendine hayran bırakıyor.

Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen bu yapı Anadolu Selçuklularının bitişik nizamda yapılan tek eseri. Bir kadın ve bir erkek tarafından inşa ettirilen tek yapı. UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası eşsiz mimari özelliklerine rağmen baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor. İlk tecrübede ortaya çıkartılan ve aradan geçen sekiz asıra rağmen benzeri dahi yapılamayan camiye akıl sır erdirilemiyor. Eserin en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan 10 binden fazla motifin hiç birinin diğerine benzememesi ve hepsinin de bilindik tekniklere aykırı olarak asimetrik olması.

Bu özellikleri ile ilk ve tek

Divriği Ulu Cami müezzini ve eserin gönüllü mihmandarı Nail Ayhan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın birçok özelliği ile ilk ve tek olduğunu belirtip, "Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli beyliği döneminde yapıldı. Dönemin Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından camı kısmı yaptırılırken eşi Melike Turan Hanım tarafından da şifahane kısmının yapılması emri verilmiştir. Anadolu Selçuklularında bitişik nizamda yapılan tek eserdir. Bir kadın ile erkek tarafından yaptırılan da tek eserdir. 1985 yılında Unesco tarafından Dünya kültür mirasına dahil edilen anıtsal ilk esedir. Eserin baş mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Bu baş mimarın evvelinde de eseri yok sonrasında da eseri yok. İlk ve tek eseridir" dedi.

10 Binden fazla motif, hiç biri diğerinin aynısı değil

Nail Ayhan caminin yüzeyinde işlenen 10 binden fazla motifin her birinin birbirinden farklı olduğunu ifade edip, "Eserin gerek kapılarına gerekse içerisindeki motiflere, her neresine bakarsanız bakın uzaktan bakıldığında simetrik olduğu ama yakından incelendiğinde göreceli asimetrinin hakim olduğunu görürsünüz. Her hangi bir eseri ortadan ikiye bölün, bir motifi kıyas alın sağ tarağı ile sol tarafı aynıdır. Burada ise ilk bakıldığında simetrik görülse de detaya inildiğinde farklı olduğu anlaşılır. Eserin tamamında on bin civarında motif vardır. Ama hiçbir motif ve şekil tekrar edilmemiştir. Nasıl insanların göz retinaları birbirini tutmuyorsa, parmak izleri birbirini tutmuyorsa bu eserin üzerindeki motiflerde bir daha bir yerde kendini tekrar etmiyor. Buda, Allah birdir, tektir, Allah'ın birliği ve tekliği ne vurgu yapmak için baş mimar, hiçbir motifi ve şekli bir yerde bir daha tekrar etmemiştir." dedi.

Restorasyona alınan caminin şimdilik içerisine girmek mümkün değil. Ancak ziyaretçileri camiyi dışarıdan gezebiliyor.