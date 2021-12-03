Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 Bahreyn - Irak FIFA Arab Cup 16:00 Umman - Katar FIFA Arab Cup 19:00 Zlate Moravce - Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi 19:00 Zenit - Rostov Rusya Premier Lig 19:30 Moritanya - BAE FIFA Arab Cup 20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 20:00 Stal Mielec - Wisla Plock Polonya Ekstraklasa 20:30 Darmstadt 98 - F.Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 20:30 Werder Bremen - Erzgebirge Aue Almanya Bundesliga 2 20:30 Fredericia - AC Horsens Danimarka 1. Ligi 20:30 Hobro - Helsingor Danimarka 1. Ligi 22:00 Suriye - Tunus FIFA Arab Cup 22:00 Portimonense - Porto Portekiz Liga NOS 22:00 Groningen - Zwolle Hollanda Eredivisie 22:00 Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti Romanya Liga 1 22:00 Almere - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie 22:00 Den Bosch - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie 22:00 Dordrecht - Roda Hollanda Eerste Divisie 22:00 Helmond - Volendam Hollanda Eerste Divisie 22:00 Maastricht - Oss Hollanda Eerste Divisie 22:00 SC Telstar - VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie 22:00 Deinze - Virton Belçika 1. B Ligi 22:30 Union Berlin - Leipzig Almanya Bundesliga 22:30 Perugia - Vicenza İtalya Serie B 22:30 Gornik Zabrze - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa 22:45 St.Truiden - St.Gilloise Belçika Pro League 22:45 Fulham - Bournemouth İngiltere Championship 22:45 Inverness - Kilmarnock İskoçya Championship 23:00 Granada - Alaves İspanya La Liga 23:00 Huesca - Valladolid İspanya La Liga 2 23:00 Ajaccio - Valenciennes Fransa Ligue 2 23:00 Amiens - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 23:00 Grenoble - Le Havre Fransa Ligue 2 23:00 Guingamp - JDA Dijon Fransa Ligue 2 23:00 Paris FC - Bastia Fransa Ligue 2 23:00 Quevilly Rouen - Nancy Fransa Ligue 2 23:00 Rodez - Nimes Fransa Ligue 2 23:00 Sochaux - Pau Fransa Ligue 2

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

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