Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?
Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00
Bahreyn - Irak
FIFA Arab Cup
16:00
Umman - Katar
FIFA Arab Cup
19:00
Zlate Moravce - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Zenit - Rostov
Rusya Premier Lig
19:30
Moritanya - BAE
FIFA Arab Cup
20:00
Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
20:00
Stal Mielec - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
20:30
Darmstadt 98 - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
20:30
Werder Bremen - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
20:30
Fredericia - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
20:30
Hobro - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
22:00
Suriye - Tunus
FIFA Arab Cup
22:00
Portimonense - Porto
Portekiz Liga NOS
22:00
Groningen - Zwolle
Hollanda Eredivisie
22:00
Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
22:00
Almere - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Den Bosch - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Dordrecht - Roda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Helmond - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Maastricht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
22:00
SC Telstar - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi
22:30
Union Berlin - Leipzig
Almanya Bundesliga
22:30
Perugia - Vicenza
İtalya Serie B
22:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
22:45
St.Truiden - St.Gilloise
Belçika Pro League
22:45
Fulham - Bournemouth
İngiltere Championship
22:45
Inverness - Kilmarnock
İskoçya Championship
23:00
Granada - Alaves
İspanya La Liga
23:00
Huesca - Valladolid
İspanya La Liga 2
23:00
Ajaccio - Valenciennes
Fransa Ligue 2
23:00
Amiens - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
23:00
Grenoble - Le Havre
Fransa Ligue 2
23:00
Guingamp - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
23:00
Paris FC - Bastia
Fransa Ligue 2
23:00
Quevilly Rouen - Nancy
Fransa Ligue 2
23:00
Rodez - Nimes
Fransa Ligue 2
23:00
Sochaux - Pau
Fransa Ligue 2
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
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