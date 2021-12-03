Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var?

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Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı?

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Bahreyn - Irak

FIFA Arab Cup

16:00

Umman - Katar

FIFA Arab Cup

19:00

Zlate Moravce - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

19:00

Zenit - Rostov

Rusya Premier Lig

19:30

Moritanya - BAE

FIFA Arab Cup

20:00

Kasımpaşa - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

20:00

Stal Mielec - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

20:30

Darmstadt 98 - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

20:30

Werder Bremen - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

20:30

Fredericia - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

20:30

Hobro - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

22:00

Suriye - Tunus

FIFA Arab Cup

22:00

Portimonense - Porto

Portekiz Liga NOS

22:00

Groningen - Zwolle

Hollanda Eredivisie

22:00

Ac. Clinceni - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

22:00

Almere - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Den Bosch - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Dordrecht - Roda

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Helmond - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Maastricht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

22:00

SC Telstar - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Deinze - Virton

Belçika 1. B Ligi

22:30

Union Berlin - Leipzig

Almanya Bundesliga

22:30

Perugia - Vicenza

İtalya Serie B

22:30

Gornik Zabrze - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

22:45

St.Truiden - St.Gilloise

Belçika Pro League

22:45

Fulham - Bournemouth

İngiltere Championship

22:45

Inverness - Kilmarnock

İskoçya Championship

23:00

Granada - Alaves

İspanya La Liga

23:00

Huesca - Valladolid

İspanya La Liga 2

23:00

Ajaccio - Valenciennes

Fransa Ligue 2

23:00

Amiens - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

23:00

Grenoble - Le Havre

Fransa Ligue 2

23:00

Guingamp - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

23:00

Paris FC - Bastia

Fransa Ligue 2

23:00

Quevilly Rouen - Nancy

Fransa Ligue 2

23:00

Rodez - Nimes

Fransa Ligue 2

23:00

Sochaux - Pau

Fransa Ligue 2

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