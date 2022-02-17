Bu akşam maç var mı? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
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Bu akşam maç var mı? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

17.02.2022 Bugün

/

01:00

Frederiquense - Gremio

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Ferroviaria - Palmeiras

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Ituano - Guarani

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:00

Ponte Preta - Botafogo SP

Brezilya Campeonato Paulista

/

01:15

Bolivar - Lara

Copa Libertadores Çeyrek Final

/

02:00

Guastatoya - Leon

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

03:30

Olimpia Asuncion - Cesar Vallejo

Copa Libertadores Çeyrek Final

/

03:30

Corinthians - Sao Bernardo

Brezilya Campeonato Paulista

/

04:00

Forge - Cruz Azul

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

04:00

Mazatlan - Club America

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

06:00

Saprissa - Universidad Nacional

Concacaf Şampiyonlar Ligi

/

14:30

Bandırmaspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

/

14:30

Ümraniyespor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

/

17:00

BB Erzurumspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

/

18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

/

18:00

Domzale - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

/

20:45

Barcelona - Napoli

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

20:45

B.Dortmund - Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

20:45

Sheriff Tiraspol - Braga

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

20:45

Zenit - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

20:45

Fenerbahçe - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

20:45

Midtjylland - PAOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

20:45

PSV - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

20:45

Rapid Wien - Vitesse

UEFA Avrupa Konferans Ligi

/

23:00

Atalanta - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

23:00

Porto - Lazio

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

23:00

Leipzig - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

23:00

Sevilla - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi Son 32

/

23:00

Celtic - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

23:00

Leicester City - Randers

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

23:00

Marsilya - Karabağ

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

/

23:00

Sparta Prag - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

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