Bu akşam maç var mı? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

17.02.2022 Bugün / 01:00 Frederiquense - Gremio Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Ferroviaria - Palmeiras Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Ituano - Guarani Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Ponte Preta - Botafogo SP Brezilya Campeonato Paulista / 01:15 Bolivar - Lara Copa Libertadores Çeyrek Final / 02:00 Guastatoya - Leon Concacaf Şampiyonlar Ligi / 03:30 Olimpia Asuncion - Cesar Vallejo Copa Libertadores Çeyrek Final / 03:30 Corinthians - Sao Bernardo Brezilya Campeonato Paulista / 04:00 Forge - Cruz Azul Concacaf Şampiyonlar Ligi / 04:00 Mazatlan - Club America Meksika Premier Ligi - Clausura / 06:00 Saprissa - Universidad Nacional Concacaf Şampiyonlar Ligi / 14:30 Bandırmaspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig / 14:30 Ümraniyespor - Adanaspor Spor Toto 1. Lig / 17:00 BB Erzurumspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig / 18:00 Domzale - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi / 18:00 Domzale - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi / 20:45 Barcelona - Napoli UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 20:45 B.Dortmund - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 20:45 Sheriff Tiraspol - Braga UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 20:45 Zenit - Real Betis UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 20:45 Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 20:45 Midtjylland - PAOK UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 20:45 PSV - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 20:45 Rapid Wien - Vitesse UEFA Avrupa Konferans Ligi / 23:00 Atalanta - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 23:00 Porto - Lazio UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 23:00 Leipzig - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 23:00 Sevilla - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Son 32 / 23:00 Celtic - Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 23:00 Leicester City - Randers UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 23:00 Marsilya - Karabağ UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 / 23:00 Sparta Prag - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32

Haberler.com - Gündem