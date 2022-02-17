Bu akşam maç var mı? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
17.02.2022 Bugün
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01:00
Frederiquense - Gremio
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Ferroviaria - Palmeiras
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Ituano - Guarani
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Ponte Preta - Botafogo SP
Brezilya Campeonato Paulista
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01:15
Bolivar - Lara
Copa Libertadores Çeyrek Final
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02:00
Guastatoya - Leon
Concacaf Şampiyonlar Ligi
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03:30
Olimpia Asuncion - Cesar Vallejo
Copa Libertadores Çeyrek Final
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03:30
Corinthians - Sao Bernardo
Brezilya Campeonato Paulista
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04:00
Forge - Cruz Azul
Concacaf Şampiyonlar Ligi
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04:00
Mazatlan - Club America
Meksika Premier Ligi - Clausura
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06:00
Saprissa - Universidad Nacional
Concacaf Şampiyonlar Ligi
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14:30
Bandırmaspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
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14:30
Ümraniyespor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
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17:00
BB Erzurumspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
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18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
/
18:00
Domzale - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
/
20:45
Barcelona - Napoli
UEFA Avrupa Ligi Son 32
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20:45
B.Dortmund - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
20:45
Sheriff Tiraspol - Braga
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
20:45
Zenit - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
20:45
Fenerbahçe - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
/
20:45
Midtjylland - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
/
20:45
PSV - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
/
20:45
Rapid Wien - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
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23:00
Atalanta - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
23:00
Porto - Lazio
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
23:00
Leipzig - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi Son 32
/
23:00
Sevilla - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi Son 32
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23:00
Celtic - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
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23:00
Leicester City - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
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23:00
Marsilya - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
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23:00
Sparta Prag - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32