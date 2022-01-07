Bu akşam hangi dizi var? TV yayın akışı 7 Ocak! Bu akşam televizyonda ne var?

Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ocak Cuma yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Cuma Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

7 OCAK CUMA TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 OCAK YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm

18:45 Show Ana Haber Canlı

Canlı 20:00 Mekanik 2: Suikast

22:00 Ödeşme Zamanı

23:45 Mekanik 2: Suikast

01:45 Ödeşme Zamanı

03:30 Adam ve Çocuk

TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:25 112 Acil Çağrı

00:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Aslan Ailem

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema

02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

22.15 Aşk Mantık İntikam

00.00 Orta Sayfa

02.00 Maske Kimsin Sen?

04.30 Kefaret

05.45 Kadın

7 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 John Carter: İki Dünya Arasında

22:45 Son Ültimatom

01:00 Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu Yerli Dizi/ Özel Bölüm

00:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

03:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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