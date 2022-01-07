Bu akşam hangi dizi var? TV yayın akışı 7 Ocak! Bu akşam televizyonda ne var?
TV yayın akışı, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 7 Ocak Cuma günü televizyonda neler olduğu merak edilmekte. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Cuma TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam televizyonda ne var? TV'de bugün hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ocak Cuma yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Cuma Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm
- 18:45 Show Ana Haber Canlı
- 20:00 Mekanik 2: Suikast
- 22:00 Ödeşme Zamanı
- 23:45 Mekanik 2: Suikast
- 01:45 Ödeşme Zamanı
- 03:30 Adam ve Çocuk
TRT 1 TV YAYIN AKIŞI
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mahrem
- 22:25 112 Acil Çağrı
- 00:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 03:35 Aslan Ailem
ATV YAYIN AKIŞI
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema
- 02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:45 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 16.45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 4
- 22.15 Aşk Mantık İntikam
- 00.00 Orta Sayfa
- 02.00 Maske Kimsin Sen?
- 04.30 Kefaret
- 05.45 Kadın
7 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 John Carter: İki Dünya Arasında
- 22:45 Son Ültimatom
- 01:00 Son Ültimatom
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Küçük Ağa
7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
- 18:30 Star Haber Ana Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu Yerli Dizi/ Özel Bölüm
- 00:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)
- 03:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)
- 05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
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