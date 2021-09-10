BTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
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BTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

BTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Anadolu Ajansı / Hicran Süngü - Haberler | Güncel

Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye ayni yardım yapılacak.

Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) ihtiyaç sahibi 625 öğrenciye ayni yardım yapılacak.

Oda Başkanı Sebahattin Öner, yardım malzemelerini öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat'a teslim etti.

Öner, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oda ve borsalar aracılığı ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli yardım yapıldığını söyledi.

Bu yıl ilk ve ortaokullardaki ihtiyaç sahibi 625 öğrenci belirlediklerini ifade eden Öner, öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtılacağını belirtti.

Yardımlar ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Öner, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Babaeski Milli Eğitim Müdürü Tokat da BTSO'ya her yıl yaptığı yardımlar ve eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hicran Süngü

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