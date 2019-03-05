Btp'li Başkan Adayı Özkar, Atatürkçü Düşünce Derneğini Ziyaret Etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şubesini ziyaret etti.

ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, Kurtuluş Savaşının fitilinin Kilis'ten ateşlendiğine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı iken Kilis'e geldi. Kilislilerde gördüğü mücadele ruhunu hepimizin ezbere bildiği sözlerle ifade eden Atatürk, o dönemin mülki amirine halkı silahlandırın emrini verdi. Milli Mücadele aslında ilk burada başladı. Biz 28 Ekim Atatürk'ün Kilis'e gelişini görkemli bir şekilde kutlayacağız ve bunun tanıtımını yapacağız" dedi.

"Atatürk bu ülkeye neler kazandırmadı ki"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başta Türkiye'ye ve İslam'a birçok hizmetleri olduğunun önemle altını çizen Özkar, "Yıllarca Atatürk'ün dine karşı olduğu olgusu insanımıza empoze edilmeye çalışılmıştır. Oysa Atatürk dine karşı değildi. Bildiğiniz üzere Atatürk Kilis'te bulunan Şıh Efendi'nin yanına geldiğinde; "Burası gerçek bir ilim yuvası" diyor ve Kilis'teki tekkeyi kapatmıyor. Hafta sonu BTP Belediye Başkan Adaylarının tanıtım programında konuşma yapan Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk'ün bu ülkeye ne gibi hizmetler yaptığını maddeler halinde sıraladı. Ayrıca Genel Başkanımız Haydar Baş, 'Hoş geldin Atatürk' isimli eserinde Atatürk'ün temiz ve pak soyunu ortaya koydu. O'nu milletimize bilinmedik yönleri ile tanıttı. Bizler, Atatürk'ü savunan en öndeki partiyiz! Yani BTP'nin rehberi Atatürk, önderi Haydar Baş'tır. Biz Ehl-i Beyt paydasında bu milleti buluşturmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu işler domates satmakla olmaz

Kilis'te sanayinin gelişmediğine, çiftçinin para kazanamadığına işaret eden Alaiddin Özkar, "Kilis'te sanayi yok. Gelir kalemleri az. Halkımızın en önemli gelir kaynaklarından üzüm de yok edildi. Peki vatandaş nasıl para kazanacak! Ne yazık ki seçilenler halkım için ne yaparım diye düşünmüyor! Herkes bir şeyleri paylaşmak için koşuşturuyor Bu işler domates, biber satmakla olmaz. Biz güneş enerjisi ve seracılık projelerimiz ile Kilis'te tarımı geliştireceğiz, belediye bünyesinde tohumculuk müdürlüğü kuracağız. Ne kadar üzüm varsa biz alacağız. Gün pekmezi yapıp satacağız. Bu işler göründüğü kadar zor değil! Yunanistan gibi krizdeki bir ülkede bile asgari ücret 2000 Euro'dur. Bizim ülkemizde 5 bin TL asgari ücret gayet gerçekçidir. Para basarsan enflasyon olur fikri herkesin zihnine işlenmiş, ancak kimse demiyor ki para basmazsan 'Deflasyon' olur. Şu an Türkiye'de nakit sıkıntısı var. Prof. Dr. Haydar Baş, ortaya Milli Ekonomi Modeli'ni koydu. Rusya bunu kabul etti ve dünya devi oldu. Türk milleti bize evet derse, zengin bir ülke olur, sıkıntıları sona erer. Yoksa herkes başına geleni çekmek mecburiyetindedir" diye konuştu.

BTP Kilis Belediye Başkanı Alaiddin Özkar, ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan'a Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Hoş geldin Atatürk" eserini hediye ederken, Okatan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Haydar Baş'a Atatürk ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA