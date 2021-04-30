BSMMMO'dan iş insanlarına mektup
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BSMMMO'dan iş insanlarına mektup

BSMMMO'dan iş insanlarına mektup
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Firmalar bünyesinde bağımlı olarak çalışan mali müşavirlerin, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değer olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri...

Firmalar bünyesinde bağımlı olarak çalışan mali müşavirlerin, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değer olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar konusunda farkındalıklarını ortaya koymak hedefiyle işletme sahiplerine hazırladığımız mektupları iş insanlarımıza gönderiyoruz" dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, Oda Yönetimi olarak, işletmeler bünyesinde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi verdi. Bugün 5 bin 200 üyesi ve bin 250 civarı stajyeri ile BSMMMO'nun Bursa'daki en büyük akademik meslek odalarından biri olduğunu söyleyen Doğan Yılmaz, "Üyelerimizin 2 bin 473'ü serbest çalışmakta, geriye kalan 2 bin 727'si ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak meslek yaşamlarını sürdürmektedirler. İşletmeler bünyesinde bağımlı çalışan meslek mensuplarımız, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değerdir. Bizler, Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar konusunda farkındalık ortaya koymak hedefiyle işletme sahiplerine birer mektup hazırladık ve iş insanlarımıza gönderdik" dedi.

Meslektaşlarının ciddi bir akademik eğitimden, yılları bulan staj süreci ve yeterlilik sınavlarından geçerek mali müşavirlik unvanını kullanmayı hak ettiklerini ve işletmeler için büyük bir değer taşıdıklarının altını çizen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, hazırladıkları mektupta da saygıdeğer iş insanlarına bunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Mektup içeriğinden bahseden Doğan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mektubumuzda da ifade ettiğimiz üzere; işletmenin temeli muhasebe, güvencesi ise mali müşavirlerdir. Meslektaşlarımız, ciddi bir emek sonucunda elde ettikleri mesleki ruhsatları ile Türkiye genelinde 120 bin kişilik büyük ailemizin kıymetli birer üyesidirler. Bu yönüyle şirketlerin kalbi olan muhasebe departmanları, bilinmelidir ki güvenli ve yetkin ellere teslim edilmiştir. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren mali müşavirlerle çalışan, onlara donanımlarına uygun pozisyon açan, ekonomik ve özlük hakları konusunda gerekli duyarlılığı gösteren işletmelerimiz hep kazanacak, kendini geleceğe taşıyacak ve nesiller boyu topluma hizmet etmeyi sürdüreceklerdir. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile tetiklenen ekonomik darboğazdan geçtiğimiz şu günlerde, Bursa ve Türkiye ekonomisi uğruna verilen örnek üretim mücadelelerinden ötürü de tüm değerli iş insanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." - BURSA

BSMMMO'dan iş insanlarına mektup
BSMMMO'dan iş insanlarına mektup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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