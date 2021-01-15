BŞEÜ ile Fen Lisesi İşbirliği Protokolü imzalandı
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BŞEÜ ile Fen Lisesi İşbirliği Protokolü imzalandı

15.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:55
BŞEÜ ile Fen Lisesi İşbirliği Protokolü imzalandı

Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi arasında, sosyal ve bilimsel işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi arasında, sosyal ve bilimsel işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ arasında imzalanan protokol uyarınca üniversitede pek çok imkanı Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına açılmış oldu.

Üniversite kütüphanesinin Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına açılması, taraflarca uygun görülen konu, zaman ve şartlarda öğretim üyelerinin ders vermesi, ulusal ve uluslararası programlara birlikte proje sunulması gibi konularda varılan mutabakatla ayrıca fen lisesi öğrencileri üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret edebilecek ve laboratuvarları kullanabilecekler.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Rektör Beydemir, "Bugün imzaladığımız protokolle üniversitemizin kapılarını fen lisesi öğrencilerimize aralamış olduk. Bu kentin akademik ve bilimsel bütün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak konusunda kararlıyız. Şehrimizle üniversitemizi sanayisinden sanatına, eğitiminden sosyal yaşamına kadar pek çok konuda paydaş kılmak için çalışıyoruz. Bu tür işbirlikleri önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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