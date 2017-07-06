Brezilyalı Çimento Devi Sivas'a Fabrika Açtı

Dünyanın en büyük 7'nci çimento üreticisi olan Brezilya merkezli Votorantim Cimentos'un Güney Amerika dışındaki en büyük yatırımı Sivas'ta hayata geçirildi. 140 milyon euro tutarında olan yatırımın inşaatı 2 yılda tamamlandı. Fabrikanın açılış törenine Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın katıldı.

"TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLDUK"

Sivas Çimento Fabrikası'nın açılışını büyük bir heyecan ve mutlulukla gerçekleştirdiklerini belirten Votorantim Cimentos Türkiye CEO'su Şefik Tüzün, "Votorantim Cimentos Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Ankara, Sivas, Yozgat ve Çorum'daki entegre fabrikalarımız ve Samsun, Nevşehir öğütme tesislerimiz, 16 hazır beton ve 2 agrega tesisimiz ile Türk çimento sektörünün önemli oyuncularından biri olduk" dedi.

Türkiye'nin gelişimine ve büyümesine duydukları inançla yeni yatırım fırsatlarını hep gündemde tuttuklarını ifade eden Tüzün, şunları söyledi:

YENİ PROJELER YOLDA

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis grubumuzun en önemli yatırımlarından biri. Bu fabrika, Votorantim Cimentos'un Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. 140 milyon euro tutarındaki bu yatırım, aynı zamanda bugüne kadar Sivas iline yapılan en büyük sınai yatırımdır. Votorantim Cimentos olarak, Sivas'taki yeni fabrikamızın hem sektörün gelişimine katkı sağlayacağına hem de Türkiye'deki varlığımızı güçlendireceğine inancımız tam. "

Votorantim Cimentos, bugüne kadar Sivas Ankara Hızlı Tren Hattı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Çorum Obruk Barajı, Kayseri Adalet Sarayı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki projelerde çimento tedarikçisi olarak yer aldı.

Sivas Çimento Fabrikası'nın açılışının ardından bu projelere yenilerini ekleyeceklerini belirten Tüzün, "Bu kapsamda yeni yatırımlar yapmaya da devam edeceğiz. 2017 yılı içinde hem çevrenin korunması hem de proses iyileştirilmesi kapsamında 35 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL ÖNEM

Votorantim Cimentos'un küresel büyüme stratejisinde Asya, Avrupa ve Afrika bölgesinin ve bu bölge içinde de Türkiye'nin ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Votorantim Cimentos Global CEO'su Walter Dissinger da şöyle konuştu:

"Türkiye, gerek altyapı yatırımlarındaki artış gerek inşaat sektöründeki büyüme ile ve ihracat konusunda büyük potansiyele sahip. Bunun yanında Türkiye'nin eğitimli, yetişmiş insan kaynakları da bizi Türkiye'de yatırıma yönlendiren önemli bir diğer etken. Biz de hem bu potansiyeli doğru değerlendirmek hem de Türkiye'nin büyümesinde iz bırakmak için Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımımızı burada hayata geçirdik."

85 yıllık bir geçmişe sahip olan Votorantim Cimentos, Türkiye dahil toplam 14 ülkede faaliyet gösteriyor. (Milliyet)