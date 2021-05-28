Bremen'den Aliağa'ya dost eli: 1 tır yardım malzemesi kente ulaştı

Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği, "Dost Eli Yardım" projesi kapsamında başlattıkları kampanyayla, 1 tır dolusu yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine teslim etmek üzere İzmir'in Aliağa ilçesine ulaştırdı.

Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği, "Dost Eli Yardım" projesi kapsamında başlattıkları kampanyayla, 1 tır dolusu yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine teslim etmek üzere İzmir'in Aliağa ilçesine ulaştırdı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneğinin ortaklaşa organize ettiği "Dost Eli Aliağa" yardım projesi kapsamında toplanılan bağışlar, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle teslim alındı.

Yardım kampanyası projesi Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesinin yanı sıra birçok kurum ve iş insanı tarafından da desteklendi.

Yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Bremen'de yaşayan yardımseverler tarafından gönderilen bağış tırında, engelli vatandaşlar için yüzlerce tekerlekli sandalye; yaşlılar için yürüme aletleri, elektrik aksamlı yatak, muhtelif koltuk değnekleri, merdiven kaldıracı, kıyafet, okul çantası, spor malzemeleri gibi birçok malzeme yer aldı. Tören, projeye katkı sunan kurum ve iş insanlarına plaket takdiminin ardından Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı'nın gösterisiyle son buldu.

"Onur duyduğumuz bir proje"

Projeyi iki yıl önce planladıklarını belirten Bremen Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Hasan Küşneci, "Aliağa'da yapılan töreni geçen yıl yapmak istedik; ancak yaşanan pandemiden dolayı bu yıla kaldı. Toplanan bağışlar Aliağa'da ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Onur duyduğumuz projede bizlere destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Çok önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Adem Koç da, "Projemizi Aliağa dışındaki bölgelere de yaymayı planlıyoruz. Menemen'den Bergama'ya tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Taraftar derneklerinin sosyal faaliyetler içerisinde yer almasının örnek teşkil ettiğini vurgulayan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise "Bu yardım projesi bir gönül işidir. Biz de kaymakamlık, belediye ve emniyet olarak destek verdik" şeklinde konuştu.

"Bu proje sporun, dostluğun, barışın, kardeşliğin olduğunun altını çizen bir proje"

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da, projenin kendinden önce 2019 yılında eski Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ile Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı ile beraber planlandığını, pandemi ile birlikte ertelenen projeyi devam ettirerek noktalanmasının kendilerine nasip olduğu belirterek, "Bu proje ile birlikte toplamda 200 yakın tekerlekli sandalye vinçler, tekerlekli çocuk sandalyeleri, tuvaletli tekerlekli sandalyeler, otomatik yataklar; bunun yanında kıyafetler, ayakkabılar, spor kıyafetleri, yaklaşık tahminim 1 milyon TL üzerinde bir ayni yardım ile birlikte geldi. Bu işe gönül vermiş olanlar Almanya'daki dostlarımız, Bremende yaşayan Türkler, Bremen'de yaşayan Almanlar. Bu proje sporun, dostluğun, barışın kardeşliğin olduğunu bir kez daha altını çizen ve vurgulayan bir proje" ifadelerini kullandı

Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki törene ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Bahadır Turan, Hakan Şimşek, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, oda başkanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı