Brand Week İstanbul'da Efsane Geçidine Hazır Olun!

Apple'ın kreatif direktörü ve bestseller yazar Ken Segall, Facebook'un Küresel Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Sarah Personette, kült metal grubu Iron Maiden'in pilot ve iş adamı solisti Bruce Dickinson, iki Grammy ödüllü tasarımcı ve sanat yönetmeni Stefan Sagmeister, besin fütüroloğu Dr. Morgaine Gaye gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen efsane liderler, 6 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında "Brand Week Istanbul" kapsamında ilk kez Zorlu PSM'de ağırlanacak.

Pazarlama ve iletişim endüstrisindeki dünyanın en yaratıcı isimlerini, fikirlerini ve işlerini buluşturmayı hedefleyen, Türkiye'nin en büyük marka ve pazarlama buluşması olan ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul; son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul'u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırıyor.

Brand Week Istanbul'da iş ve markalar dünyasının bugünü ve geleceğini buluşturan konferansların yanı sıra sergiler, yarışmalar, gösterimler, workshop'lar ve eğlenceli birçok etkinlik de yer alacak.

Yılın En "Yıldızlı" Haftası

Dünyadan ve Türkiye'den birçok önemli isim Brand Week Istanbul'a konuk olarak, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak. Brand Week Istanbul'un 2017 konuşmacıları arasında pazarlamadan teknolojiye, sanattan tasarıma kadar birçok alanda fark yaratan isimler yer alıyor.

Yılın En "Rekabetçi" Haftası

Brand Week Istanbul, bu yıl on ikincisi düzenlenecek Felis Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak. Yılın en rekabetçi haftasında, medyadan dijitale, markalı içerikten PR'a 17 farklı bölümde, 406 farklı kategoride en yaratıcı fikirler ödüllendirilecek.

Yılın En "Sevilen" Haftası

Kaçırılmayacak bir "networking" fırsatı sunan Brand Week Istanbul, Türkiye'nin en sevilen markaları özel sergisi ve Lovemarks Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapacak. Yaratıcı iletişim çalışmaları ile tüketicilerin kalbini fetheden markalar ödüllendirilecek.

Brand Week Istanbul'un yıldız konuşmacılarından bazıları:

BRUCE DICKINSON - İş Adamı, Pilot ve Iron Maiden Grubunun Solisti

KEN SEGALL – Apple'ın Efsanevi Kreatif Direktörü, Bestseller Yazar

STEFAN SAGMEISTER – Sagmeister & Walsh'ın Kurucu Ortağı, Grammy Ödüllü Tasarımcı

DR. MORGAINE GAYE – Besin Fütüroloğu ve Bellwether Direktörü

SARAH PERSONETTE – Facebook'un Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

ANSELMO RAMOS – DAVID Agency, Kurucu Ortak ve Kreatif Başkan

ROBIN COURAGE – Made on the Isle of Wight Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı

DANIEL GRANATTA – Fütürist, Yaratıcılık & İnovasyon Danışmanı

ALİ POYRAZOĞLU – Devlet Sanatçısı, UNICEF İyi Niyet Elçisi

PROF.DR. JOHN DEIGHTON – Harvard Business School Öğretim Üyesi

PROF.DR. RUSSELL BELK – York Üniversitesi Kraft Foods Pazarlama Bölüm Başkanı

JEB BLOUNT – Satış ve Liderlik Mentoru, Sales Gravy CEO'su ve Yazar

BARON JOHN BIRD – The Big Issue Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

DAVE TROTT – Reklamcı ve Yazar

MARK HAMILTON – Facebook MEA Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü

JEAN-FRANÇOİS MİGNOT – L'Oreal Dijital Dönüşüm Direktörü

DR. DAVID A. EDWARDS – Harvard Üniversitesi ve Wyss Enstitüsü Öğretim Üyesi

BENOIT VANCAUWENBERGHE- 20Something Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü

LUKE WILLIAMS – Qualtrics Müşteri Deneyimi Direktörü

YEKTA KOPAN - Master of Ceremony, Seslendirme Sanatçısı, Televizyon Sunucusu

DR. RAMESH SRINIVASAN – UCLA Öğretim Üyesi, Digital Cultures Lab Kurusucu

AARON SHAROCKMAN – PolitiFact Genel Müdür

MAREK RUDEK – Nielsen İnovasyon Business Partneri ve Direktör

WEERA SAAD – Facebook MEA Bölgesi Creative Shop Direktörü

CASPAR LEE – Youtuber ve Influencer

PATRY JORDAN - Youtuber ve Influencer

HAYLA GHAZAL - Youtuber ve Influencer

JENK OZ – iCoolKid Ltd. Kurucu ve CEO

SAID BAAGHIL – Marka ve Pazarlama Danışmanı, Yazar

MEHMET SEZGİN – myGini, Inc. Kurucu ve CEO

NÜZNET ALGÜNEŞ – BPN Istanbul CEO

AHMET GÜLÜM – Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı

FRANK T. LEENDERS – FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri, Genel Direktör

MIKE LORENC – Google, Biletleme, Spor ve Canlı Etkinlik Bölüm Başkanı

DOÇ. DR. KAAN VARNALI – İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, 4play Yönetim Kurulu Üyesi

PROF. DR. KEREM RIZVANOĞLU – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Xedzone Kurucu Ortağı

İRFAN GÜRVARDAR – eBay Turkey, GittiGidiyor Kullanıcı Deneyimi Stratejileri ve Proje Geliştirme Müdürü

AKAN ABDULA – FutureBright Research Kurucu ve Yönetici Ortağı

İHSAN ÖZÇITAK – Deeper Yönetici Ortak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Öğretim Üyesi

DR. AYBİL GÖKER – Habitus Research Kurucu Ortak

BEDİZ EKER – Y&R Istanbul Strateji Planlamadan Sorumlu Başkan

ALEMŞAH ÖZTÜRK – 4129Grey CEO

PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE – tazi.ai Kurucu Ortak

DR. TANJU ÇATALTEPE - tazi.ai Kurucu Ortak

KINA DEMİREL – Migros Pazarlama İletişi ve CRM Direktörü

OĞUZHAN CANIM – Askıda Ne Var, Kurucu

ARMAN ACAR – Unite.ad Genel Müdür

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: http://www.brandweekistanbul.com