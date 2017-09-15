Brand Week İstanbul'da Efsane Geçidine Hazır Olun!
İş ve markalar dünyasının bugünü ve geleceğini buluşturan "Yılın En İlham Veren Haftası" Brand Week Istanbul, bu yıl beşinci kez "Legends" temasıyla düzenleniyor.
Apple'ın kreatif direktörü ve bestseller yazar Ken Segall, Facebook'un Küresel Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Sarah Personette, kült metal grubu Iron Maiden'in pilot ve iş adamı solisti Bruce Dickinson, iki Grammy ödüllü tasarımcı ve sanat yönetmeni Stefan Sagmeister, besin fütüroloğu Dr. Morgaine Gaye gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen efsane liderler, 6 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında "Brand Week Istanbul" kapsamında ilk kez Zorlu PSM'de ağırlanacak.
Pazarlama ve iletişim endüstrisindeki dünyanın en yaratıcı isimlerini, fikirlerini ve işlerini buluşturmayı hedefleyen, Türkiye'nin en büyük marka ve pazarlama buluşması olan ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul; son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul'u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırıyor.
Brand Week Istanbul'da iş ve markalar dünyasının bugünü ve geleceğini buluşturan konferansların yanı sıra sergiler, yarışmalar, gösterimler, workshop'lar ve eğlenceli birçok etkinlik de yer alacak.
Yılın En "Yıldızlı" Haftası
Dünyadan ve Türkiye'den birçok önemli isim Brand Week Istanbul'a konuk olarak, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak. Brand Week Istanbul'un 2017 konuşmacıları arasında pazarlamadan teknolojiye, sanattan tasarıma kadar birçok alanda fark yaratan isimler yer alıyor.
Yılın En "Rekabetçi" Haftası
Brand Week Istanbul, bu yıl on ikincisi düzenlenecek Felis Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak. Yılın en rekabetçi haftasında, medyadan dijitale, markalı içerikten PR'a 17 farklı bölümde, 406 farklı kategoride en yaratıcı fikirler ödüllendirilecek.
Yılın En "Sevilen" Haftası
Kaçırılmayacak bir "networking" fırsatı sunan Brand Week Istanbul, Türkiye'nin en sevilen markaları özel sergisi ve Lovemarks Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapacak. Yaratıcı iletişim çalışmaları ile tüketicilerin kalbini fetheden markalar ödüllendirilecek.
Brand Week Istanbul'un yıldız konuşmacılarından bazıları:
BRUCE DICKINSON - İş Adamı, Pilot ve Iron Maiden Grubunun Solisti
KEN SEGALL – Apple'ın Efsanevi Kreatif Direktörü, Bestseller Yazar
STEFAN SAGMEISTER – Sagmeister & Walsh'ın Kurucu Ortağı, Grammy Ödüllü Tasarımcı
DR. MORGAINE GAYE – Besin Fütüroloğu ve Bellwether Direktörü
SARAH PERSONETTE – Facebook'un Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
ANSELMO RAMOS – DAVID Agency, Kurucu Ortak ve Kreatif Başkan
ROBIN COURAGE – Made on the Isle of Wight Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı
DANIEL GRANATTA – Fütürist, Yaratıcılık & İnovasyon Danışmanı
ALİ POYRAZOĞLU – Devlet Sanatçısı, UNICEF İyi Niyet Elçisi
PROF.DR. JOHN DEIGHTON – Harvard Business School Öğretim Üyesi
PROF.DR. RUSSELL BELK – York Üniversitesi Kraft Foods Pazarlama Bölüm Başkanı
JEB BLOUNT – Satış ve Liderlik Mentoru, Sales Gravy CEO'su ve Yazar
BARON JOHN BIRD – The Big Issue Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni
DAVE TROTT – Reklamcı ve Yazar
MARK HAMILTON – Facebook MEA Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü
JEAN-FRANÇOİS MİGNOT – L'Oreal Dijital Dönüşüm Direktörü
DR. DAVID A. EDWARDS – Harvard Üniversitesi ve Wyss Enstitüsü Öğretim Üyesi
BENOIT VANCAUWENBERGHE- 20Something Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü
LUKE WILLIAMS – Qualtrics Müşteri Deneyimi Direktörü
YEKTA KOPAN - Master of Ceremony, Seslendirme Sanatçısı, Televizyon Sunucusu
DR. RAMESH SRINIVASAN – UCLA Öğretim Üyesi, Digital Cultures Lab Kurusucu
AARON SHAROCKMAN – PolitiFact Genel Müdür
MAREK RUDEK – Nielsen İnovasyon Business Partneri ve Direktör
WEERA SAAD – Facebook MEA Bölgesi Creative Shop Direktörü
CASPAR LEE – Youtuber ve Influencer
PATRY JORDAN - Youtuber ve Influencer
HAYLA GHAZAL - Youtuber ve Influencer
JENK OZ – iCoolKid Ltd. Kurucu ve CEO
SAID BAAGHIL – Marka ve Pazarlama Danışmanı, Yazar
MEHMET SEZGİN – myGini, Inc. Kurucu ve CEO
NÜZNET ALGÜNEŞ – BPN Istanbul CEO
AHMET GÜLÜM – Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı
FRANK T. LEENDERS – FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri, Genel Direktör
MIKE LORENC – Google, Biletleme, Spor ve Canlı Etkinlik Bölüm Başkanı
DOÇ. DR. KAAN VARNALI – İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, 4play Yönetim Kurulu Üyesi
PROF. DR. KEREM RIZVANOĞLU – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Xedzone Kurucu Ortağı
İRFAN GÜRVARDAR – eBay Turkey, GittiGidiyor Kullanıcı Deneyimi Stratejileri ve Proje Geliştirme Müdürü
AKAN ABDULA – FutureBright Research Kurucu ve Yönetici Ortağı
İHSAN ÖZÇITAK – Deeper Yönetici Ortak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Öğretim Üyesi
DR. AYBİL GÖKER – Habitus Research Kurucu Ortak
BEDİZ EKER – Y&R Istanbul Strateji Planlamadan Sorumlu Başkan
ALEMŞAH ÖZTÜRK – 4129Grey CEO
PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE – tazi.ai Kurucu Ortak
DR. TANJU ÇATALTEPE - tazi.ai Kurucu Ortak
KINA DEMİREL – Migros Pazarlama İletişi ve CRM Direktörü
OĞUZHAN CANIM – Askıda Ne Var, Kurucu
ARMAN ACAR – Unite.ad Genel Müdür
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: http://www.brandweekistanbul.com