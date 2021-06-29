Bradikardi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Bradikardi Hastalığı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Bradikardi, genellikle dakikada 60 atıştan daha az olan, yavaş veya düzensiz bir kalp ritmidir.

Bradikardi, genellikle dakikada 60 atıştan daha az olan, yavaş veya düzensiz bir kalp ritmidir.

Bradikardi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Bradikardi, normalden daha yavaş bir kalp atış hızıdır. En yaygın türlerinden biri, kalp atış hızının dakikada 60 atıştan daha düşük olduğu sinüs bradikardisidir. Kalbiniz genellikle dakikada 60 ila 100 kez atar. Bradikardiniz varsa, kalp atış hızınız dakikada 60 atıştan (BPM) az olacaktır. Kalbiniz her kasılmada vücuda yeterince oksijen bakımından zengin kan pompalamıyorsa, bradikardi ciddi bir sorun olabilir. Ancak bazı insanlar için yavaş kalp atış hızı semptomlara veya komplikasyonlara neden olmaz.

Bradikardi, bazı insan grupları için nispeten yaygın kabul edilir. dinlenme kalp hızı 60 BPM'nin altında olan ve hiçbir olumsuz etkisi olmayan fiziksel olarak aktif birçok yetişkin için yaygın olabilir. Derin uyku sırasında kalp atış hızınız da 60 BPM'nin altına düşebilir. Yaşlılar ayrıca bradikardiye daha yatkındır. Bradikardi semptomları, yavaş kalp ritmi beyne yetersiz kan akışına neden oluyorsa ortaya çıkar. Bunlar;

Yorgunluk,

Baş dönmesi,

Sersemlik,

Nefes darlığı,

Göğüs ağrısı veya çarpıntı,

Karışıklık veya konsantrasyon sorunu,

Bayılma veya bayılmaya yakın anlardır.

Kalbiniz çok yavaş attığında çeşitli semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler, doktorunuzun kalp rahatsızlığınızın ciddiyetine erişmesine ve sizin için uygun tedaviyi belirlemesine yardımcı olur.

Bradikardi Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Bradikardi nedenleri yaşam tarzı seçimlerinden diğer kalp hastalığı türlerine kadar değişiklik gösterir. Kalp hastalığından kaynaklanıyorsa, kalp hastalığından dolayı kalp dokusunda meydana gelen hasardan kaynaklanır. Kalp hastalığına yakalanma riskini artıran faktörler aynı zamanda bradikardi riskini de artırmaktadır. Bu nedenle bradikardi hastalığının başlıca nedenleri;

Koroner arter hastalığı,

Ağır alkol kullanımı,

Yüksek tansiyon,

Psikolojik stres veya kaygı,

Keyif verici uyuşturucu kullanımı,

Uyku apnesi,

Sigara içmek,

Uyku apnesi,

Sigara içmektir.

Bradikardi için Risk Faktörleri Nelerdir?

Bradikardiye katkıda bulunabilecek risk faktörleri;

Yaş: 65 yaş ve üstü erkekler ve kadınlar, büyük olasılıkla tedavi gerektiren yavaş bir kalp atış hızı geliştirirler.

Doğuştan kalp kusuru: Doğumda mevcut olan kalbin yapısı veya işlevi ile ilgili sorunlar yavaş kalp atış hızına neden olabilir.

Elektrolit dengesizliği: Vücudun mineral dengesindeki herhangi bir anormallik - kalsiyum, klorür, magnezyum, fosfat, potasyum ve sodyum dahil, yavaş veya düzensiz kalp atış hızına neden olabilir.

Kalbin enfeksiyonu: Bazı bakteriler, virüsler ve parazitler kalp kasına bulaşarak iltihaplanmaya ve düzensiz kalp atış hızına yol açan hasara neden olabilir.

Önceki kalp krizi: Kalp krizi, kalp kasını zayıflatabilir veya elektrik sisteminde sorunlara neden olabilir.

Düşük tiroid: Anormal derecede düşük tiroid hormonu seviyesi yavaş kalp atış hızına neden olabilir.

Diğer kalp sorunları için ilaçlar: Yüksek tansiyonu veya beta blokerleri, antiaritmikleri ve digoksin gibi diğer kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar bradikardiye neden olabilir.

Bradikardi Hastalığı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bradikardi için tedavi stratejisi, neyin normalden daha yavaş kalp hızına neden olduğuna ve hastanın semptomlarına bağlıdır. Hipotiroidizm gibi başka bir tıbbi sorun yavaş bir kalp hızına neden oluyorsa, bunun tedavisi dolaylı olarak bradikardiyi etkileyebilir.

Bu sorunları yeni ilaçlarla tedavi etmek veya şu anda aldığınız ilaçların dozlarını ayarlamak normal bir kalp atışını geri getirebilir. Kalbin elektrik sistemindeki hasar yavaş bir kalp hızına neden oluyorsa, kalp pili adı verilen implante edilebilir bir kalp cihazı için uygun olabilirsiniz.

Kalp pilleri, kalp ritmini geri kazanmaya yardımcı olmak için deri altına, çoğunlukla göğsünüzün sol veya sağ tarafındaki köprücük kemiğinizin altına yerleştirilen küçük cihazlardır. Kalp pili, kalp atış hızını artırmak için kalbe küçük elektrik sinyalleri göndererek bradikardi semptomlarını hafifletebilir.

Kaynak: Hürriyet