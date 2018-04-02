Bozyazı'daki 'Şehitler' Belgeselinde Duygulu Anlar Yaşandı

Bozyazı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bozyazı Şehitleri' belgesel filiminin galasında duygu dolu anlar yaşandı. Gösterim sırasında şehit anneleri, yakınları ve izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Bozyazılı 8 şehidi anmak, hatıralarını gelecek nesillerde yaşatmak amacıyla Bozyazı Belediyesi tarafından bir film şirketine yaptırılan 'Bozyazılı Şehitler Belgeseli'nin gala gösterimi bir otelin salonunda gerçekleştirildi.

"Vatanımızı hepimiz seviyoruz, ama en çok şehit ve gaziler seviyor"

Etkinlikte konuşan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, şehitlerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu belgesel filmini hazırladıklarını söyledi. Ballı, "Bu memleketi hepimiz seviyoruz. Kimimiz sözde severiz, kimimiz özde severiz. Ama şurası muhakkak ki, bu memleketi en çok seven, bu vatanın bölünmemesi için, bu milletin bir olması için en çok fedakarlıkta bulunan kişidir. O da başta şehitlerimiz, sonra gazilerimizdir. Elbette yaşayarak hizmet edenlerin hizmetlerini de küçümsemiyorum. Ama en büyük varlığımız canımızdır. İşte şehitlerimiz onu vermişlerdir" dedi.

"Şehitler unutuldukları zaman ölür"

Sözlerini, "Şehitler asıl unutuldukları zaman ölürler' diyerek sürdüren Ballı, "Köklerimizi unutursak yarınları göremeyiz. Hep ileri bakmak zorundayız. Ama dünü de unutmayacağız. Hainleri unutmayacağız. Bizi yok etmek isteyenleri unutmayacağız. Türk milleti olarak daha fazla sancı çekmekle karşı karşıyayız. Niye şanlı bir mazimiz var. Avrupa unutamıyor Viyana kapılarını, Kosova'yı unutamıyor, İstanbul'un alınışını unutamıyor. Dolayısıyla biz Türk milleti olarak zaten tarihten sicilliyiz onların gözünde. Dünyanın cennet vatanında yaşamanın bir bedeli var. Bu bedel şehitlerimizle ödeniyor. Şehitlerimizin geride kalan gözü yaşlı anaları, eşleri, yetim yavruları bizim çocuklarımız, eşlerimiz, anamız gülsün diye ağlıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız" diye konuştu.

Taşdan: "Şehit yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır"

Kaymakam Hayatı Taşdan ise belediyenin yapmış olduğu kıymetli bir çalışmanın ortaya çıkmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Şehitler gerçekten unutulmaz. Ama onların da hatıralarının yakınlarının bir belgesel ile filime konu edilmesine, bir sonraki nesillere görüntülü aktarılmasına ve arşivlerde bulunması açısından, yaşanan duygunun her zaman canlı tutulması açısından son derece kıymetli bir iş ortaya koyulmuş. Gönülden kutluyorum. Burada beraber yaşadığımız şehit yakınlarımız, gazilerimiz var. Onlar bizlerin baş tacı, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Gazilerimiz zaten başımızın tacı. Devletimiz şehit yakınlarına, gazilerimize mümkün olduğunca sahip çıkamaya, onları mağdur etmemeye, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor. Bizlerde insan olarak, millet olarak onları her zaman baş tacı ediyoruz ve etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 aydır Türk askerinin sınır dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verdiklerini hatırlatan Taşdan, "Biz yaklaşık 40 yıldır herhangi bir günü terörsüz geçen bir ülke değiliz. Bu operasyonlar, mücadeleler önümüzdeki bir 40 yılın daha terörle geçmemesi için yapılıyor. Gerçekten orada fiili bir durum oluşturarak, bir devlet yapılanması oluşturarak aleyhimize çalışacak bir yapılanma oluşturarak bir sonraki neslimizin de her gün terörle muhatap olmasını istemiyorsak, devletimizin bu yaptığını, güvenlik güçlerinin yaptığı bu mücadeleyi hepimizin anlamış olması lazım. Bizler zaten anlıyoruz ondan şüphe yok. Ancak bu vatan üzerinde yaşadığı halde anlamayan çevreler olabilir. Onlarında anlamasını temenni ediyoruz. Uluslararası gelişmeler artık bizim günlük hayatımızın bir parçası oldu. Suriye'deki çok uluslu güçlerin oradan çekileceğini duyurmasının sebebi nedir acaba. Biz yaklaşık 2 aydır bütün gücümüzle, enerjimizle oradayız ve bunun sonucudur. Yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi ensar zihniyeti ile misafir ettiğimiz şu son 5 yılda onlara kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Ama gönül ister ki, herkes kendi vatanın da bağımsız hür ve özgürce yaşasın" şeklinde konuştu.

"Ödediğimiz bedel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olabilmesi içindir"

Şehit yakınları adına konuşan şehit eşi Yıldız Namdar, Bozyazı Belediyesi'nin şehitlerini unutturmamak, onları yaşatmak adına önemli bir çalışma yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Namdar, "Bugün hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Hüzünlüyüz canımızdan can gitti, kanımızdan kan gitti. Annelerin öpüp koklayamaya kıyamadığı evlatları haince, kalleşçe, acımasızca onlardan kopartıldı. Eşlerinin evlerinin direkleri, evlatlarının babaları gitti. Evler üzerlerine yıkıldı. Çocuklar baba kelimesini kullanamadan, babasının sıcaklığını tadamadan, kokusunu duyamadan boynu bükük kaldı. ve bizler sevdiklerimizin kokusunu soğuk mezar taşlarına sarılarak gidermeye çalıştık. Yoklukları dağ oldu, yoklukları içimizi acıttı. Ama bugün mutluyuz. Mutluyuz ki, bizlerin ödediği bedeller Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olabilmesi içindir. Bizim ödediğimiz bedeller Türk bayrağının onurla dalgalanması

içindi. Bizim ödediğimiz bedeller ezanın susmaması içindi. Çok şükür bugün şahit oluyoruz ki, Türk milleti bir bütün olmuş, Türk milleti uğruna canlarını feda ettiği değerlere sahip çıkıyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehit yakınlarına Kaymakam Taşdan ve Belediye Başkanı Ballı tarafından filimin kopyası ile Türk bayrağı verildi. Ardından filimin gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında şehit yakınları göz yaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Film sonrası verilen resepsiyonla şehit yakınları, gaziler ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - MERSİN