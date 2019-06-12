Bozüyük'de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yeni başkanı belli oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde başkanlık seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda kooperatifin yeni başkanı 2 yıllığına Arif Ercan oldu.

Mevcut başkan Ahmet Ünal'ın yeniden aday olmadığı seçimlerde 2 liste yarıştı. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğun otunu alan Arif Ercan ve ekibi kooperatifin yeni yönetimini oluşturdu. Başkan Arif Ercan, kendilerine güvenerek oy veren kooperatif üyelerine teşekkür etti. Başkan Ercan, "Bizleri bu göreve layık gören üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Kooperatifimizin sorunlarını ve üyelerimizin beklentilerini biliyoruz. Bunların çözümü noktasında var gücümüzle çalışacağız. Görev süremiz boyunca Milletvekillerimiz Sayın Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Belediye Başkanımız Sayın M. Talat Bakkalcıoğlu ve mülki idare amirlerimizle istişare halinde üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bizlere destek olan üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arif Ercan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri Ömer Saygın, Nazif Ayaz, Rasim Bakır ve Semih Erim oldu. Seçimin ardından Başkan Arif Ercan ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA