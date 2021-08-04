BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02
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BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02

BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02
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Belediyemiz kapalı pazaryerinin yanında bulunan kokoreç yerlerinin kiralama, ATM kurulum yeri kiralama, Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 adet işyeri kiralama ve Yediler Mahalle Konağı'nda bulunan Aile Hekimliği'ni kiralama ihaleleri Belediyemiz Encümeni huzurunda, Belediye...

Belediyemiz kapalı pazaryerinin yanında bulunan kokoreç yerlerinin kiralama, ATM kurulum yeri kiralama, Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 adet işyeri kiralama ve Yediler Mahalle Konağı'nda bulunan Aile Hekimliği'ni kiralama ihaleleri Belediyemiz Encümeni huzurunda, Belediye Başkan Yardımcımız ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık'ın başkanlığında yapıldı. Belediyemiz Yeni Düğün Salonunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45 maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapılan ihalede 12 adet kokoreç yeri ve 2 adet çay ocağı 3 yıllığına kiraya verildi. Ardından Belediyemiz hizmet binası ihale salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle; İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesinde bulunan1 nolu ATM kurulum yeri kiralanması ihalesi ile Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 (iki) adet işyerinin kiralanması ihalesine istekli çıkmazken, İlçemiz Yediler Mahallesi Yediler Mahalle Konağında bulunan Aile Hekimliği sağlık hizmeti vermek amacı ile 3 yıllığına kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Başkan Yardımcımız ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçemiz halkına ve kiralayan esnafımıza hayırlı olmasını diledi.

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Belediyemiz kapalı pazaryerinin yanında bulunan kokoreç yerlerinin kiralama, ATM kurulum yeri kiralama, Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 adet işyeri kiralama ve Yediler Mahalle Konağı'nda bulunan Aile Hekimliği'ni kiralama ihaleleri Belediyemiz Encümeni huzurunda, Belediye Başkan Yardımcımız ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık'ın başkanlığında yapıldı. Belediyemiz Yeni Düğün Salonunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45 maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapılan ihalede 12 adet kokoreç yeri ve 2 adet çay ocağı 3 yıllığına kiraya verildi. Ardından Belediyemiz hizmet binası ihale salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle; İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesinde bulunan1 nolu ATM kurulum yeri kiralanması ihalesi ile Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 (iki) adet işyerinin kiralanması ihalesine istekli çıkmazken, İlçemiz Yediler Mahallesi Yediler Mahalle Konağında bulunan Aile Hekimliği sağlık hizmeti vermek amacı ile 3 yıllığına kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Başkan Yardımcımız ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçemiz halkına ve kiralayan esnafımıza hayırlı olmasını diledi.

BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02
BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02
BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02

Kaynak: Habermetre

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BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02 - Haberler
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