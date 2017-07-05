Bozbey'den Elektromanyetik Alan İsyanı

Bozbey'den elektromanyetik alan isyanı



BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin Elektromanyetik Alan Kirliliği İzleme projesinin 2016 ölçüm sonuçlarının açıklandığı toplantıda Başkan Mustafa Bozbey, değerlerin Avrupa ortalamasının üzerinde çıktığına dikkat çekti. Bozbey, Ataevler Mahallesi'nde uygulanan kentsel yenileme çalışmalarını da hatırlatarak "İnsanların sağlıklı bir hayat sürmesi konusunda hassasiyet sıfırın altına inmiş durumda" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana sürdürdüğü Elektromanyetik Alan Kirliliği İzleme projesinin 2016 yılının ölçüm sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Sonuçların Avrupa ortalamasının üzerinde çıktığı belirtilen toplantıda Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci bilimsel verileri paylaştı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ve Nazlı Yazgan'ın da katıldığı basın toplantısında Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin yetki alanı dışında olmasına rağmen ilçede vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmeleri için ücretsiz olarak hava kirliliği ölçümleri, su kirliliği ölçümleri ve elektromanyetik alan kirliliği ölçümleri yaptıklarını hatırlattı.

Nilüfer'de uygulanan kentsel yenileme çalışmalarının yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu elektromanyetik alanların dikkate alınarak uygulanması gerektiğinin altını çizen Mustafa Bozbey, "Yaptığımız ölçümler ve incelemeler sonucunda bireysel olarak alınacak önlemler konusunda vatandaşlarımıza korunmanın yollarını gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm ya da yenilemelerde elektromanyetik kirlilik etkisinin uygulamalarda dikkate alınmasını gerekli platformlarda özellikle vurguluyoruz. Ataevler Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları var. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız itirazlarda 'Hazır plan değişikliği yapıyorsunuz, biz yoğunluk artışına destek vermiyoruz, onaylamıyoruz ama en azından yüksek gerilim hatlarından şu kadar metre çekin ki elektromanyetik maruziyet altında kalmasınlar' diyoruz ama, üzgünüm ki bizim söylediklerimiz dikkate alınmıyor. Yine aynı sınırlarda binalar yapılıyor" dedi.

İnsanların hayatlarının 24 saatini elektromanyetik alan maruziyeti içerisinde bırakacak plan anlayışlarının sürdüğünü belirten Bozbey, "Kentsel yenilemelerde de insanların sağlıklı bir hayat sürmesi konusunda hassasiyet sıfırın altına inmiş durumda. Bunu bir kez daha vurgulayarak; bu plan değişikliklerinde Allah aşkına artık bu bilimsel verileri dikkate alarak elektromanyetik kirlilikle insan hayatını son derece kötü etkileyen bu maruziyetten uzak tutulması konusunda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

"Biz hasta olmayalım da kim olsun!"

Belediye başkanının görev ve yetkilerinin, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 38. maddesindeki, "Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" olduğunu kaydeden Bozbey, "Elektromanyetik radyasyon maruziyet limitleri var. Ne yazık ki benim ülkemin insanının sağlıklı bir hayat sürmesi için gerekli olan limitler hala daha yönetmeliklerde uygulanmıyor, tam tersine yüksek limitli değerler uygulanıyor. Yani Avrupa'daki, İsviçre'deki, Hollanda'daki insanlar insan da benim ülkemin insanı insan değil mi? Bu yüksek maruziyeti yaşamak zorunda mı? Nilüfer Belediyesi olarak 8 yıl önce almış olduğumuz meclis kararını uygulamaya koyduğumuz halde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bize açmış olduğu dava sonucunda meclis kararının kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Ama biz Nilüfer bazında en azından İsviçre'deki limitlerin uygulanması konusundaki ısrarımızı ortaya koyduk ve bunun ülke çapında uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İsviçre'de baz istasyonlarının limitlerinin 5 V/m olduğuna dikkat çeken Bozbey, Türkiye'de bu rakamın 45,75 V/m olduğunu söyledi. 2016 yılı itibariyle Nilüfer'deki elektro manyetik kirlilik seviyesini google maps üzerinden paylaşıma sunduklarını söyleyen Mustafa Bozbey, isteyenlerin değerleri http://www.radyasyonolcumu.com/bursa_nilufer_baz_olcum internet sitesinden takip edebileceklerini kaydetti.

Basın toplantısında, Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci'nin Nilüfer Belediyesi tarafından basımı yapılan ve Türkiye'de ilk defa elektromanyetik alan kirliliğini konu alan tek kitap olma özelliğini taşıyan 'Görülmez-Duyulmaz Risk Elektromanyetik Alan Kirliliği' kitabının da tanıtımı yapıldı.