Boyun tutulması, başı bir yöne doğru hareket ettirirken ağrı ve zorluk hissedilmesi olarak tarif edilebilir. Bir çok insanın günümüzde şikayetlerinden birisi ise boyun tutulması ve boyun ağrısıdır. Bir çok insanın şikayetlerinden biri olan boyun tutulması nedir, nasıl geçer, nasıl önlemler alınır haberimizde yer verdik. Peki, Boyun tutulması nasıl geçer? İşte detaylar haberimizde...

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması, başı bir yöne doğru hareket ettirirken ağrı ve zorluk hissedilmesi olarak tarif edilebilir. Boyun tutulması bazen, baş ağrısı, omuz ağrısı ve/ veya kol ağrısı ile birlikte olabilir. Boyun tutulması sonrasında birey yana ya da omzunun üzerinden arkaya bakmak için bütün vücudunu döndürmek zorunda kalır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Boyun tutulmasının en yaygın nedeni kas gerilmesi veya yumuşak doku burkulmasıdır. Özellikle, levator skapula kasları yaralanmalara karşı hassastır. Levator skapula kası, boynun servikal omurgasını boynun arkasında ve yanında bulunan omuz ile birleştirir. Bu kas üçüncü ve dördüncü servikal sinirler tarafından kontrol edilir (C3, C4). Bu sinirlerdeki sorunlardan kaynaklanan servikal omurga rahatsızlıklarından da boyun tutulmaları gerçekleşebilir.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Buz uygulamak, Germe, Isı uygulamak, Uyku ortamını kontrol etme, Duruşa dikkat etmek, Dişçiye görün, Masaj yaptırmak, Stresle başa çıkmak gibi faktörler boyun tutulmasını geçirir. Ama tıbbi bir yardım almanız sizin sağlığınız için oldukça önemlidir.

BOYUN TUTULMASININ EN YAYGIN NEDENLERİ?

Garip bir şekilde uyumak

Masa başında olduğu gibi uzun süre oturmak veya eğilmek

Bir nesneye (cep telefonu gibi) tekrar tekrar bakmak

Spor yaralanması sürdürmek

Düşme yaşamak

Stres nedeniyle gergin kaslara sahip olmak

İnsanlar genellikle araba kazaları sırasında başın aniden ileri ve geri sarsılmasına neden olan kamçı darbesi yaşarlar.

Whiplash, boyundaki kasların, kemiklerin, bağların, sinirlerin veya bunların hepsinin yaralanmasıdır. Boyunda ağrı ve sertliğe neden olur.

Diğer kamçı belirtileri şunlardır:

Bir baş ağrısı

Baş dönmesi

Sırt veya omuz ağrısı

Boyun bölgesinde karıncalanma veya yanma hissi

Hafıza kaybı veya konsantrasyon sorunu

Menenjit;

Bazen boyun tutulması, ciddi olabilen menenjit belirtisidir . Menenjit, beyin ve omuriliği kaplayan meninkslerin iltihaplanmasıdır .

Bir virüs, bakteri veya mantar menenjite neden olabilir. Viral menenjit kendi kendine iyileşebilir, ancak bakteriyel ve fungal menenjit yaşamı tehdit edebilir. Menenjitin bazı belirtileri şunlardır:

Ani ateş , genellikle baş ağrısı, boyun tutulması veya her ikisiyle birlikte

Mide bulantısı

Kusma

Işığa duyarlılık

Karışıklık, sinirlilik veya her ikisi

Uykudan uyanamama

Bu belirtiler ortaya çıkarsa, bir kişi derhal tıbbi yardım almalıdır.

BOYUN TUTULMASI İÇİN TEDAVİLER?

Buz uygulamak: Bir buz torbası kullanmak, küçük bir zorlamadan sonra iltihaplanmayı ve şişmeyi hafifletmeye yardımcı olabilir. Buz, herhangi bir ağrıyı geçici olarak dindiren bir uyuşturma etkisine sahip olabilir.

Bu tedavi genellikle, en belirgin şişme eğiliminde olan bir yaralanmanın ilk 48 saati içinde en etkilidir.

Donmayı önlemek için bir ilk yardım buz paketi kullanın veya bir torba buz veya donmuş bezelyeyi bir bezle örtün . 20-30 dakikalık aralar vererek, bir seferde 20 dakikaya kadar buzu uygulayın.

Isı uygulamak: Bazı insanlar, bir kas gerginliği üzerinde buz ve ısı kullanarak dönüşümlü olarak çalışırlar. Isıtma pedleri kullanmak veya sıcak bir banyo yapmak gergin kasları gevşetmeye yardımcı olabilir ve rahatlama sağlayabilir.

Germe : Başınızı bir yandan diğer yana nazikçe ve yavaşça hareket ettirerek boyun kaslarını gerin. Omuzları öne ve arkaya doğru yuvarlayın. Gerilmeler ağrıya neden oluyorsa durun.

Uyku ortamını kontrol etme: Bazen çok sert veya yeterince destekleyici olmayan bir yatak boyun ağrısına neden olabilir. Yanlış boyutta veya sertlikte olan bir yastık da boyun tutulmasına neden olabilir.

Uyku sırasında baş, boyun ve sırt aynı hizada olmalıdır. Kişinin kullandığı yastıklar uyku pozisyonuna uygun olmalıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Daha sıkı, daha büyük bir yastık, yan uyuyanlar için iyi sonuç verebilir. Sırt üstü uyuyanlar, başlarını ve boynunu öne doğru zorlamadan destekleyen daha düz bir yastığa ihtiyaç duyabilirler.

Duruşa dikkat etmek: Eğilme yavaş yavaş boyun kaslarını çekebilir ve sertliğe ve ağrıya neden olabilir. Bir kişi gün boyunca omuzlarını, boynunu ve sırtını düz bir çizgide tutmaya odaklanmalıdır. Bir cep telefonu veya bilgisayarda hatırlatıcılar ve alarmlar ayarlamak gibi, duruş düzelten bir cihaz takmak da yardımcı olabilir.

Dişçiye görün: Uyandıktan sonra baş ağrısı veya çene ağrısı ile birlikte boyunda devam eden sertlik, gece diş gıcırdatma veya bruksizm belirtisi olabilir . Bir diş hekimi dişleri taşlamadan kaynaklanan aşınma belirtileri açısından kontrol edebilir ve çenenin hizasına bakabilir.

Bazı insanlar, dişleri daha fazla hasardan korumak için geceleri ısmarlama diş koruyucu takarlar. Bu ayrıca çene ve boyun kasları üzerindeki baskıyı da hafifletebilir.

Masaj yaptırmak: Lisanslı bir masaj terapisti, gergin, ağrılı kaslardan kurtulmaya yardımcı olabilir. Araştırma masajın etkili olduğunu henüz kanıtlamamış olsa da , 2014 yılında yapılan bir araştırma , masajın boyun artriti olan kişilerde ağrıyı iyileştirdiğini buldu.

Complementary Therapies in Clinical Practice dergisinde yayınlanan diğer araştırmalar , profesyonel bir masaj yaptırmanın, dolaylı olarak boyun sertliğine yardımcı olabilecek stresi hafifletmeye yardımcı olabileceğini buldu.

Stresle başa çıkma: Stresten tamamen kaçınmanın bir yolu yoktur. Bununla birlikte, onu yönetmeyi öğrenmek boyundaki gerilimi azaltabilir.

Yüksek düzeyde kronik strese sahip kişiler, stresi yönetmenin sağlıklı yolları hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmak isteyebilir.

BOYUN TUTULMASINI NASIL GEÇER? ÖNLEYİCİ MADDELER!

Telefonda konuşmak için bir kulaklık kullanın. Telefonu omuz ve kulak arasında tutmaktan kaçının. Cep telefonuna veya tablete uzun süre bakmamaya çalışın. Cihazı mümkün olduğunca göz hizasında tutun ve sık sık ara verin. İş yerinde uygun ergonomiyi kullanın. Bu, ekranı göz hizasında tutmayı, ayakları yerde düz tutmayı ve kolların desteklendiğinden emin olmayı içerebilir. Ayrıca, başı öne eğmeden doğrudan boynun üzerinde tutmaya odaklanın. Çanta taşırken dikkatli olun. Ağır bir çanta veya evrak çantası taşımak omuza baskı uygulayabilir ve boyundaki kasları zorlayabilir. Mümkün olduğunda tekerlekli çantalar veya sırt çantaları kullanın. Aralar vermek. Uzun süre oturmak veya araba kullanmak boynu zorlayabilir. Saatte en az bir kez kalkın, yürüyün ve gerin. Doğru miktarda destek sağlayan yüksek kaliteli bir yatak ve yastığa yatırım yapın. Düzenli olarak stres giderici faaliyetlerde bulunun. Bazı örnekler, rahatlatıcı müzik dinlemek, banyo yapmak, meditasyon yapmak veya derin nefes almak ve bir dersten veya favori bir aktiviteden zevk almaktır. Tavsiye edildiği gibi bir sağlık uzmanına görünün. Onlarla ağrı, stres seviyeleri, uyku kalitesi ve genel refah hakkında konuşun. Düzenli egzersiz. Vücudu hareket ettirmek kas gerginliğini ve sertliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Egzersiz aynı zamanda doğal bir stres gidericidir. Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme veya yoga gibi düşük etkili aktiviteler yardımcı olabilir.

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