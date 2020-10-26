Boykot için Fransız markaları hangileridir? Tüm Fransa malları ve ürünleri listesi! Fransız elektronik, gıda, giyim, ilaç, market markaları nelerdir?
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Boykot için Fransız markaları hangileridir? Tüm Fransa malları ve ürünleri listesi! Fransız elektronik, gıda, giyim, ilaç, market markaları nelerdir?

26.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:05
Boykot için Fransız markaları hangileridir? Tüm Fransa malları ve ürünleri listesi! Fransız elektronik, gıda, giyim, ilaç, market markaları nelerdir?

Küstah sözlerle gündeme gelen Macron, Peygamber Efendimiz (Sallallahualeyhivesellem) 'e yönelik hakaret içerikli sözler söylemeye devam ediyor. Bu sözlerin ardından İslam dünyasından Fransız mallara boykot çağrısı geldi. Peki Fransa markaları nelerdir? Hangi ürünler Fransız ürünleridir? Türkiye'de satılan Fransız mallar hangileridir?

Emmanuel Macron'un alçak sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm İslam aleminde boykot çağrısı yapıldı. Ülkemizde de aynı şekilde Fransız markalara karşı boykot yapılması bekleniyor. Peki Türkiye'de satılan Fransa malları, ürünleri hangileridir? Tüm Fransız markaların isimleri sizlerle...

FRANSA MARKALARI NELERDİR? BOYKOT İÇİN FRANSIZ ÜRÜNLER LİSTESİ

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Fred Joaillier, Givenchy, Hermes

Otomobil/Yedek Parça: Valeo Oto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva

Benzin: Total ve Elf

Boykot için Fransız markaları hangileridir? Tüm Fransa malları ve ürünleri listesi! Fransız elektronik, gıda, giyim, ilaç, market markaları nelerdir?

Süpermarket: Carrefour, Gima, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransız Kültür Merkezi (Dil Kursu)

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Sigorta: AXA Sigorta, Başak Sigorta (Groupama Internatinal), Başak Emeklilik (Groupama Internatinal), Güneş Sigorta, Equitable Life

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal

BOYKOT NEDİR? TDK'YA GÖRE BOYKOT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre boykot "Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma." ve "Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme." anlamlarına gelmektedir.

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