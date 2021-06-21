Bostanlıspor futbolda atılım yapacak
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Bostanlıspor futbolda atılım yapacak

Bostanlıspor futbolda atılım yapacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Son yıllarda futbol dışı, Karşıyaka ve İzmir'de yapılmayan spor branşlarında faaliyet göstererek Türkiye Şampiyonluklarını şehrine getiren Bostanlıspor, futbolda da hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl İzmir 1. Amatör Futbol Liginde mücadele edecek olan Bostanlıspor'un A ve alt yapı takımlarının oyuncu seçmeleri de Gode Cengiz Spor Tesisleri Suni Çim Futbol Sahasında devam ediyor.

Bostanlıspor futbol şube sorumlusu Taner Çınar, A takım ve U12'den başlayıp U19 futbol takımlarına oyuncu seçtiklerini belirterek, "Gode Cengiz Suni Çim Sahasının küçük olması, Hasan Türker Sahasının tadilatı nedeniyle seçmelerimizi 5-5'eçift kale şeklinde yapmaya devam ediyoruz. Bazen yetenekli gençleri yakalama şansımız oluyor. Başkanımız Avni Erboy, futbol için atılım yapmamız konusunda bize direktif verdi. Bu neden çalışmalarımıza erken başladık. Çim sahaların açılmasıyla birlikte denemelerimiz başladı. Futbol oynamak ve lisansı olmayan, boşa düşen tüm futbolcuları denemelerimize bekliyoruz" dedi.

Bostanlıspor futbol takımları için teknik kadroyu da önümüzdeki günlerde netleştirecek. Bu konuda Taner Çınar, "Başkanımız ve yönetim istikrardan yana. Yine aynı ekiple yola devam edebiliriz. Her şeye rağmen B Planımız da hazır" diye açıklamada bulundu.

Kaynak: Bültenler

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