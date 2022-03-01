Son dakika haber | BOSTANCI'DAKİ HELİKOPTER KAZASI; PİLOT İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ölen iş adamı Halil İbrahim Ünver'in kızı Selin Ünver,

"Olayın kaza olduğunu düşünüyorum. Şikayetim yoktur"

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, – BOSTANCI'da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan pilot İsmet Özgür ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık savunmasında kaza sırasında daha önce hiç duymadığı 'Çaav' diye bir ses duyduğunu öne sürdü. Halil İbrahim Ünver'in kızı ise olayın kaza olduğunu düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi olmadı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Özgür ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver'in kızı Selin Ünver de yer aldı.

ÜNVER HELİKOPTERİ KULLANABİLMEK İÇİN LİSANS ALMAYA ÇALIŞIYORDU

"HAKİMİYET BENDEYDİ"

"SON UÇUŞUMUZ OLACAĞI İÇİN KENDİSİ KULLANMAK İSTEDİ"

KIZI ŞİKAYETÇİ OLMADI

DOSYA BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLDİ

İDDİANAMEDEN

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