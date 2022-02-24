Bosna Savaşı tanıklarından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fadila Efendic, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale görüntülerinin 1990'larda Bosna-Hersek'te yaşananları hatırlattığını belirterek "Hiçbir savaş insanlara yarar getirmedi. Bu olanlardan dolayı çok üzgünüm, saldırının bir an önce bitip Rus güçlerinin Ukrayna'dan çıkmalarını diliyorum." dedi.

Srebrenitsa soykırımında eşini, oğlunu ve ailesinden 22 kişiyi kaybettiğini anlatan Efendiç, "Son savaşı Srebrenitsa'da geçirdim, savaşın ne olduğunu iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Efendic, savaşın bu dünyada yaşanabilecek en korkunç olaylardan biri olduğunu vurgulayarak "Savaşta insanların içindeki en kötü ve en çirkin şeyler ortaya çıkıyor." dedi.

Srebrenitsa Kadınları Derneğinden Nura Begovic, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale haberinin şok yarattığını belirtti.

Begoviç, "Bizim gibi Srebrenitsa soykırımını yaşamış ve hayatta kalmış insanlar için bu aynı senaryonun tekrar sahnelenmesi gibi." diye konuştu.

Ukrayna halkına ve devletine destek verdiklerini belirten ve uluslararası toplumu Ukrayna halkını korumaya davet eden Begovic, "Bizim başımıza gelenler Ukrayna halkının başına gelmesin. Onlara yardım edin. Bosna Hersek'teki gibi müdahalede geç kalmayın. Bizi korumak için geç kalmışlardı." ifadelerini kullandı.

Savaş Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, "1990'da Bosna-Hersek'teki tüm savaş kurbanlar adına, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve Ukrayna'da meydana gelebilecek olası yeni soykırımı önlemeye çağırıyoruz." dedi.

Savaşta Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica ise Rusya'nın bu saldırıları devam ederse sonuçların korkunç olacağını belirtti, Grabovica, "Hepimiz 90'larda Bosna Hersek'te yaşanan trajik olayların tanıklarıyız. Tabii ki üzgün ve endişeliyiz, modern zamanlarda savaş demek hem sivillerin hem de çocukların toplu katliamlara maruz kalması demektir." ifadelerini kullandı.???????

Savaşın sonlandırılıp tarafları bir masanın etrafında toplanması çağrısı yapan Grabovica, "Savaşın bir an önce bitip barışın sağlanması, barış anlaşması imzalanması gerekiyor. Ne kadar erken olursa o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.