Borsan Grup yüzde 10'luk hissesini Togo Distribütörü Asaad Joseph Azar'a devretti

KABLO ve aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Borsan Kablo, yüzde 10'luk hissesini, 15 yıldır Togo distribütörlüğünü yürüten Le Watt şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Asaad Joseph Azar'a devretti.

Hisse devir ve ortaklık töreni, Samsun Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Borsan Bakır Fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldan beri Borsan Kablo A.Ş.'nin distribütörlüğünü yapan Togo'daki, 'Le Watt' şirketi, Borsan'ın yüzde 10'luk hissesini 12 milyon dolar bedelle satın alarak şirkete ortak oldu.

Konuşmaların ardından tören, ortaklık imzalarının atılmasıyla son buldu.