Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 11,50 11,84 -2,87 Odaş Elektrik 5,43 5,59 -2,86 Enka İnşaat 5,25 5,38 -2,42 Zorlu Enerji 1,33 1,36 -2,21 Alarko Holding 5,54 5,65 -1,95 Aksa 13,50 13,75 -1,82 Galatasaray Sportif 6,54 6,66 -1,80 Park Elek.Madencilik 2,94 2,99 -1,67 Beşiktaş Futbol Yat. 4,41 4,48 -1,56 Alarko GMYO 40,66 41,30 -1,55 GSD Holding 0,65 0,66 -1,52 Eczacıbaşı İlaç 4,70 4,77 -1,47 Logo Yazılım 57,45 58,25 -1,37 Vakıf GMYO 2,89 2,93 -1,37 Doğan Holding 0,73 0,74 -1,35 Good-Year 4,46 4,52 -1,33 Türk Telekom 6,05 6,13 -1,31 Ereğli Demir Celik 7,06 7,15 -1,26 Tat Gıda 7,06 7,15 -1,26 Anadolu Efes 21,60 21,86 -1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)