Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 11,50 11,84 -2,87
Odaş Elektrik 5,43 5,59 -2,86 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|11,50
|11,84
|-2,87
|Odaş Elektrik
|5,43
|5,59
|-2,86
|Enka İnşaat
|5,25
|5,38
|-2,42
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,36
|-2,21
|Alarko Holding
|5,54
|5,65
|-1,95
|Aksa
|13,50
|13,75
|-1,82
|Galatasaray Sportif
|6,54
|6,66
|-1,80
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|2,99
|-1,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,41
|4,48
|-1,56
|Alarko GMYO
|40,66
|41,30
|-1,55
|GSD Holding
|0,65
|0,66
|-1,52
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|4,77
|-1,47
|Logo Yazılım
|57,45
|58,25
|-1,37
|Vakıf GMYO
|2,89
|2,93
|-1,37
|Doğan Holding
|0,73
|0,74
|-1,35
|Good-Year
|4,46
|4,52
|-1,33
|Türk Telekom
|6,05
|6,13
|-1,31
|Ereğli Demir Celik
|7,06
|7,15
|-1,26
|Tat Gıda
|7,06
|7,15
|-1,26
|Anadolu Efes
|21,60
|21,86
|-1,19