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Bomba iddia: Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyor

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Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'in Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir proje için bir araya geldikleri ve yakınlaştığı ileri sürüldü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladı.

"İKİ AYDIR AŞK YAŞIYORLAR"

İkilinin aşk yaşadığını ileri süren Sabah'tan Bülent Cankurt, köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: "Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce 'Ne alaka' demiştim. Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler."

Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.

Bomba iddia: Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyorMiles Chamley-Watson ve Rihanna

Bomba iddia: Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyor

Bomba iddia: Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyor

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