Bomba iddia: 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendi

Yıllar önce yayınlanan Geleceğin Star'ı yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan 1998 doğumlu Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu.

GİZLİCE EVLENDİLER

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan Benim Hayatım dizisinde başrol oynayan oyuncunun gizlice evlendiği ileri sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun iş insanı Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiğini söyledi.

"HAYATIMDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bir ödül törenine katılan genç oyuncu, ilişkisi için "Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbul'a geliyor ya da ben Ankara'ya gidiyorum" demişti.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu BerfinAktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Benim Hayatım dizisinde başrol oynuyor.

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