Bolu taksinin aynasını kırdığı için kadını döven taksici ve darbedilen kadın konuştu

16.09.2019 14:08

Taksinin aynasını kırdığı için kadını döven taksici ve darbedilen kadın konuştu

Bolu'da, aracının dikiz aynasını kıran kadını sokak ortasında darbeden taksici Nurettin Yıldırım, (52), Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. dedi. Darbedilen Gülhanım Ş. ise, Ben alkollü de olsam kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. diye konuştu.

Olay, geçen hafta Pazartesi günü Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, müşteriye gittiğini söyleyerek aracına binen kadını götürmek istemedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine olay sırasında alkollü olan Gülhanım Ş. taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi. Kaydedilen görüntüler dün ortaya çıktı. Olayın ardından taksi şoförü kadından şikayetçi olurken, kadın şikayetçi olmadı.

ARABAYA VE BANA ZARAR VERECEKTİ

Kadının sokak ortasında dövdüğü için tepkilerin odağında olan taksici Nurettin Yıldırım, DHA'ya konuştu. Yıldırım, olayı şöyle anlattı

Ben yolda müşterime giderken alkollü bir kadın arabaya bindi. Ben de durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de 'Müşteriye gidiyorum. İner misin' dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış yakamdan tuttu vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti.

MECBUREN YAPTIM

Kendisini savunmak için kadını darbettiğini anlatan Yıldırım, Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok alkollüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir bayanla ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı. dedi.

KİMSENİN BENİ DARBETMEYE HAKKI YOK

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gülhanım Ş. ise, Olay günü çok alkollüydüm ve çok kötü haldeydim. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darp etti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ben alkollü de olsam kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım. diye konuştu.

Kaynak: DHA