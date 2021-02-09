Bolu'da yeni heykeller dikilecek
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Bolu'da yeni heykeller dikilecek

09.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:07
Bolu'da yeni heykeller dikilecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente, Bolu'yu akla getirecek objeleri yerleştireceklerini bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente, Bolu'yu akla getirecek objeleri yerleştireceklerini bildirdi.

Özcan, yerel basında yer alan "Belediye ayı heykeli dikecek" başlıklı haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, kentin çeşitli yerlerine heykeller ve anıtlar yapacaklarını kaydetti.

Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan boz ayı ile yavrularının bir heykelini yaparak şehrin uygun bir noktasına yerleştireceklerini ifade eden Özcan, "Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim boz ayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz. Sadece boz ayı heykeli yapmayacağız. Kızıl geyikler var. Nesli tükenmek üzere Bolu'ya has hayvanlar. Kadıköy'ün meydanında boğa var. Hiç kimse buna sesini çıkartmıyor. Bolu'da ileride Bolu mandasını da belirli alanlarda görebilirsiniz. Bütün turizm şehirlerine baktığınızda heykeller ve bu tür görsel çalışmalar vardır. Dolayısıyla biz Bolu'yu turizm şehri yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Özcan, Almanya'nın başkenti Berlin ile Rusya'nın başkenti Moskova'nın simgelerinin de ayı olduğunu anımsatarak, "Onlar ayıya sahip çıkıyor da biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız. Bunda garip olan, tuhaf olan ne. Eğer Bolu turizm şehri olacaksa bu tür heykellere anıtlara alışmamız lazım. Görüldüğünde Bolu'yu akla getirecek objeleri Bolu'ya koymaya devam edeceğiz. Bu ayı ise ayı, kızıl geyik ise kızıl geyik, manda ise manda. Bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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