Bolu'da AK Parti il yönetimi kadınlara karanfil verdi

BOLU (AA) - Bolu'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Bolu il yönetimi tarafından kadınlara karanfil takdim edildi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve partililer, Kadınlar Günü kapsamında Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Çağalı, "Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj; büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından il yönetimi tarafından kadınlara karanfil takdim edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.