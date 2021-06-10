Boğulup, tandıra gömülen çiftin katil zanlısı aile adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER Kayseri'de, boğularak öldürülüp, tandır içine betonla gömülen Mehmet Turhan ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, otopsinin ardından Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kayseri'de, boğularak öldürülüp, tandır içine betonla gömülen Mehmet Turhan ve birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, otopsinin ardından Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye çiftin akrabaları ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç