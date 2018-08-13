Boğulma Tehlikesi Geçiren Genci Kalp Masajı ile Hayata Döndürdü

TEKİRDAĞ'da girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek kalbi duran Gökhan Güleç (25), ambulansla hastaneye kaldırırken, paramedik Ali Kemal Tamer 15 kilometrelik yol boyunca kalp masajına devam etti. Hastane acilinde kalbin yeniden durmaması için masaja sedye üzerinde çıkarak devam eden Tamer'in çabasıyla Güleç hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı.

İstanbul'da oturan Gökhan Güleç arkadaşlarıyla, hafta sonu tatili için günübirlik Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ sahiline geldi. Burada denize giren Güleç, kısa bir süre sonra hareketsiz bir şekilde bulundu. Çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verirken, Güleç'i denizden çıkardı. Boğulma ihbarı üzerine ambulans ve acil bakım teknikeri Ali Kemal Tamer, acil tıp teknisyeni (ATT) Hümeyra Tak ve ambulans sürücüsü Erkan Ağaç Kumbağ'a gitti. Deniz kıyısında hareketsiz bir şekilde yatan Gökhan Güleç'e ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri ambulansa alarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Bu sırada Güleç'in kalbinin durduğunu fark eden ambulans ve acil bakım teknikeri Ali Kemal Tamer kalp masajına başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik yol boyunca kalp masajını bırakmayan Tamer, hastane aciline geldiğinde ise kalp masajına sedye üzerine çıkarak devam etti. Sağlık ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kalbi yeniden atmaya başlayan Gökhan Güleç, acilde doktor Orhan Eroğlu'nun müdahalesiyle yoğun bakım ünitesine alındı.

'AZRAİLE KARŞI ZAMANLA YARIŞTIK'

Ambulansta ve sedye üzerine kalp masajı yaparak genci hayata döndüren Ali Kemal Tamer, zamanla yarıştıklarını ve gencin yaşıyor olmasına çok sevindiklerini söyledi. Beş yıldır ambulans ve acil bakım teknikeri olarak görev yaptığını ifade eden Tamer yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Ekip olarak istasyonumuzda hazır olarak bekliyorduk. Komuta merkezimizden Kumbağ'da bir boğulma vakası ile ihbar gelince, olay yerine çok hızlı bir şekilde intikal ettik. Boğulan kişinin kumsalda olduğunu, suda bir süre kaldığını ve kalbinin durduğunu fark ettik. İlk önce araç sürücüsü arkadaşımız Erkan Ağaç kalp masajına başladı. Daha sonra kalp masajına ben geçtim ve hastayı olay yeri kalabalık olduğu için daha güvenli olması açısından ambulansa alarak hastaneye sevk etme kararı aldık. Ben ambulansın seyir esnasında da pozisyonumu alarak kalp masajına ara vermeden devam ettim. Hastaneye sevkimiz yaklaşık 15-20 dakika sürdü."

KALP MASAJINA SEDYE ÜZERİNE DEVAM ETTİ

Ambulans hastaneye geldiğinde Ali Kemal Tamer'in sedye üzerine çıkarak duran kalbi geri döndürmeye çalıştığı görülürken, yoğun çabası sayesinde Gökhan Güleç hayata yeniden tutundu. O anları 'Azrail'e karşı zamanla yarış' olarak nitelendiren Tamer, "Öncelikle boğulan kişi çok gençti. Aynı yaştayız. ve durumu kritikti kalp masajına aralıksız devam etmemiz gerekiyordu. Ben o anda başka bir şey düşünmeden daha etkili bir müdahale edebilmek için sedyenin üzerine çıktım ve kalp masajına devam ettim. Bizim anladığımız kadarı ile vaka suda fazla kalmış. Bu nedenle dudak uçları ve parmak uçlarında morarma başlamıştı. Ancak yol boyunca kalp masajı devam ederken bir ara hastanın nabzının geri döndüğünü gördüm. Bu müthiş bir şeydi. Bu hastanın hayata döneceğinin ve yoğun bakım sürecine girebileceği anlamına geliyordu ve umut verici bir durumdu" dedi.

AMBULANSA YOL VERMEK DOĞRU MÜDAHALE KADAR ÖNEMLİ

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, sağlık ekibinin yoğun çabası ve doğru müdahalesiyle kalbi duran bir genci hayata döndürdüklerini söyledi. Ambulans ekibini tebrik eden Soykırlı, trafikte ambulansa yol verilmesinin doğru müdahale kadar önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız günün 24 saatinde hayat kurtarmak adına kritik sürelerle hareket ediyorlar. Gördüğünü gibi hepsi genç ve pırıl pırıl bizim evlatlarımız gibiler. Yaşanan boğulma vakasındaki kişi 25 yaşında. Arkadaşlarımızda aşağı yukarı aynı yaşlardalar. Bu görevlilerimiz vakaya gittiklerinde gördüğünüz gibi sadece hayat kurtarmak için orada olduklarını görmelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz. Trafik ambulanslar bazı sürücülerle boğuşuyorlar. Ambulansa ve bu arkadaşlarımız yol verirseniz, işte bu 25 yaşındaki, 30 yaşındaki hatta 3 yaşındaki 5 yaşındaki insanlar önce Allah sonra bizlerin yapacağı kritik müdahale ile hayata tutunacaklardır. Dolayısı ile bu arkadaşlarımız olay yerinde herhangi bir vakaya geldiklerinde lütfen yardımcı olunuz" dedi.

Sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gökhan Güleç'in Tekirdağ Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

- Tekirdağ