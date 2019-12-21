Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi
Haberler » Güncel » Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi - Haber

Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi

Boğazlıyan CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan Ahmet Peker, yeniden göreve seçildi.

21.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40
Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı Peker, güven tazeledi

CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan , yeniden göreve seçildi.

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan kongrede konuşan CHP Milletvekili Ali Keven, birlik beraberlik içerisinde CHP'yi iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Keven, delegelerin ve partililerinin görevinin başkan seçmekle bitmediğini ifade ederek, "Hepimiz yönetim kuruluna seçilmiş gibi birlikte çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz." dedi.

Seçime tek lise ile giren CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Seçim sonrası konuşan Peker, şunları söyledi:

"Böylesi onurlu bir göreve tekrar seçilmiş olmaktan mutluyum. 'nin kapısı herkese açıktır. İktidar yürüyüşüne emin adımlarla gidiyoruz. Kazanan CHP oldu, kazanan Boğazlıyan oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2023 ve 2024 seçimleri. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için hep birlikte daha fazla çalışacağız."

Kongreye CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler