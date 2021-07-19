BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
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BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 17 yaşındaki A.A.?ya cinsel istismara kalkışan Afganistan uyruklu A.M. ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu, takip ettiği genç kızı tenha bir yere gelindiğinde boğazını sıkıp etkisiz hale getirmeye çalıştığını, sesler gelince de bıraktığını, sonra geri...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 17 yaşındaki A.A.?ya cinsel istismara kalkışan Afganistan uyruklu A.M. ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu, takip ettiği genç kızı tenha bir yere gelindiğinde boğazını sıkıp etkisiz hale getirmeye çalıştığını, sesler gelince de bıraktığını, sonra geri dönüp kıyafetlerini giydirdiğini söyledi.

Gebze'nin Pelitli Mahallesi'nde geçen hafta pazartesi günü, dershaneden dönen A.A.?yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen ambulansla A.A. Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.M. ifadesinde olayı alkolün etkisiyle yaptığını öne sürerek, 'Birkaç aydır Gebze ilçesindeyim. Pelitli Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda kalıyorum. Olay günü alkol adım ve cami civarında dolaştığım sırada isminin sonradan A.A. olduğu tarafıma iletilen bayanı gördüm. Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım.'

KIZ ARABAYA KONULURKEN YARDIM ETTİM?

Yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığını söyleyen A.M. ifadesine şöyle devam etti:

'Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim, hatta kız arabaya konulurken yardım ettim. Sonra kız götürülünce ben de olay yerinden uzaklaştım. Pelitli'de oturan bir tanıdığım Afganistan uyruklu arkadaşımın yanına gittim ve akşam orada kaldım. Kendime çok kızıyordum, sinirle elimi aynaya hızlıca vurdum, ayna kırılarak camlar sol elimi kesti kendi kendime yarayı sardım. Saklandığım evde jandarma ekiplerince yakalandım. Elimi görünce ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavi edilip karakola götürüldüm. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım, bu olaya her ne kadar kalkıştıysam da kaçabilecekken kaçmadım ve yardım çağırdım, kıza herhangi bir cinsel eylemde de bulunmadım. Sadece soyup tekrar giydirdim, pişmanım.'

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yakınları, Gebze'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden A.A.?nın tepki vermeye başladığını, sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirtti.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

A.A.'nın ise Gebze'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Yakınları, A.A.?nın tepki vermeye başladığını, sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirtti.

BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boğazını sıkıp, cinsel istismara kalkıştığı genç kızı sesler gelince bırakmış
Boğazını sıkıp, cinsel istismara kalkıştığı genç kızı sesler gelince bırakmış
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BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ - Haberler
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